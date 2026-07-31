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Výnosy dlhopisov vlády USA v piatok mierne klesli
Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov vlády USA v piatok klesli 1 bázický bod na 4,647 %.
Autor TASR
Washington 31. júla (TASR) - Náklady na financovanie dlhu Spojených štátov na konci týždňa klesli spoločne s cenami ropy. Investori čakajú na nové ekonomické údaje. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov vlády USA v piatok klesli 1 bázický bod na 4,647 %. Výnosy dvojročných dlhopisov, ktoré najviac reagujú na krátkodobé rozhodnutia americkej centrálnej banky (Fed) o sadzbách, sa pohybovali tesne nad zatváracou úrovňou zo štvrtka (30. 7.) záveru na 4,231 %. Výnosy 30-ročných dlhopisov, ktoré citlivo reagujú na geopolitické udalosti, sa znížili o viac ako 2 bázické body na 5,188 %.
Výnosy 30-ročných dlhopisov a 10-ročných dlhopisov vlády USA prudko vzrástli v stredu (29. 7.) po tom, čo Fed ponechal úrokové sadzby nezmenené. Dôvodom boli pochybnosti, či dokáže udržať infláciu pod kontrolou. Výnosy 30-ročných dlhopisov sa v stredu dostali až na 5,244 %, čo je najviac od júla 2007.
Stredajšia reakcia trhov podľa expertov ukázala, že investori nebudú brať na ľahkú váhu, ak šéf Fedu Kevin Warsh nepreukáže jednoznačné odhodlanie bojovať proti inflácii.
Fed pod vedením Kevina Warsha totiž prestal poskytovať smerovanie očakávaní (forward guidance) vývoja menovej politiky. Trhy tak zostávajú dlhé týždne v neistote, čo znamená, že výnosy štátnych dlhopisov s dlhšou splatnosťou, môžu pokračovať v raste.
Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov vlády USA v piatok klesli 1 bázický bod na 4,647 %. Výnosy dvojročných dlhopisov, ktoré najviac reagujú na krátkodobé rozhodnutia americkej centrálnej banky (Fed) o sadzbách, sa pohybovali tesne nad zatváracou úrovňou zo štvrtka (30. 7.) záveru na 4,231 %. Výnosy 30-ročných dlhopisov, ktoré citlivo reagujú na geopolitické udalosti, sa znížili o viac ako 2 bázické body na 5,188 %.
Výnosy 30-ročných dlhopisov a 10-ročných dlhopisov vlády USA prudko vzrástli v stredu (29. 7.) po tom, čo Fed ponechal úrokové sadzby nezmenené. Dôvodom boli pochybnosti, či dokáže udržať infláciu pod kontrolou. Výnosy 30-ročných dlhopisov sa v stredu dostali až na 5,244 %, čo je najviac od júla 2007.
Stredajšia reakcia trhov podľa expertov ukázala, že investori nebudú brať na ľahkú váhu, ak šéf Fedu Kevin Warsh nepreukáže jednoznačné odhodlanie bojovať proti inflácii.
Fed pod vedením Kevina Warsha totiž prestal poskytovať smerovanie očakávaní (forward guidance) vývoja menovej politiky. Trhy tak zostávajú dlhé týždne v neistote, čo znamená, že výnosy štátnych dlhopisov s dlhšou splatnosťou, môžu pokračovať v raste.