Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 28. máj 2026Meniny má Viliam
< sekcia Ekonomika

Výnosy dlhopisov vlády USA vo štvrtok vzrástli

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Iránske útoky na americkú vojenskú základňu vyvolali nový pesimizmus, pokiaľ ide o šance na rýchle vyriešenie konfliktu, a obnovili obavy z inflácie.

Autor TASR
Washington 28. mája (TASR) - Náklady na financovanie dlhu USA vo štvrtok vzrástli. Iránske útoky na americkú vojenskú základňu totiž vyvolali nový pesimizmus, pokiaľ ide o šance na rýchle vyriešenie konfliktu, a obnovili obavy z inflácie. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.

Výnosy referenčných desaťročných dlhopisov vlády USA stúpli o viac ako 1 bázický bod na 4,4945 %. Výnosy dvojročných dlhopisov, ktoré najviac reagujú na krátkodobé rozhodnutia americkej centrálnej banky (Fed) o sadzbách, vzrástli takisto o 1 bázický bod na 4,0534 %. Výnosy 30-ročných dlhopisov, ktoré sú citlivejšie na politické riziká, sa zvýšili o menej než 1 bázický bod na 5,0222 %.

Rast výnosov štátnych dlhopisov prišiel po prudkom stredajšom (27. 5.) poklese, keď optimizmus investorov týkajúci sa riešenia konfliktu na Blízkom východe zmiernil inflačné vyhliadky.

Investori vo štvrtok s napätím očakávajú správu o aprílovom vývoji jadrového indexu výdavkov na osobnú spotrebu (PCE), ktorý je preferovaným inflačným ukazovateľom Fedu.
.

Neprehliadnite

ONDRUŠ: Signály o snahách revidovať výsledky 2. sv. vojny pribúdajú

Kam najradšej cestujú Slováci? Záujem o letné letenky vzrástol

Šaško: Do zdravotníctva v Košickom kraji smeruje takmer 50 miliónov

SLOVÁCI PRED BRÁNAMI ŠTVRŤFINÁLE: So Švédmi prehrali 2:4