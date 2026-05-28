Výnosy dlhopisov vlády USA vo štvrtok vzrástli
Iránske útoky na americkú vojenskú základňu vyvolali nový pesimizmus, pokiaľ ide o šance na rýchle vyriešenie konfliktu, a obnovili obavy z inflácie.
Autor TASR
Washington 28. mája (TASR) - Náklady na financovanie dlhu USA vo štvrtok vzrástli. Iránske útoky na americkú vojenskú základňu totiž vyvolali nový pesimizmus, pokiaľ ide o šance na rýchle vyriešenie konfliktu, a obnovili obavy z inflácie. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Výnosy referenčných desaťročných dlhopisov vlády USA stúpli o viac ako 1 bázický bod na 4,4945 %. Výnosy dvojročných dlhopisov, ktoré najviac reagujú na krátkodobé rozhodnutia americkej centrálnej banky (Fed) o sadzbách, vzrástli takisto o 1 bázický bod na 4,0534 %. Výnosy 30-ročných dlhopisov, ktoré sú citlivejšie na politické riziká, sa zvýšili o menej než 1 bázický bod na 5,0222 %.
Rast výnosov štátnych dlhopisov prišiel po prudkom stredajšom (27. 5.) poklese, keď optimizmus investorov týkajúci sa riešenia konfliktu na Blízkom východe zmiernil inflačné vyhliadky.
Investori vo štvrtok s napätím očakávajú správu o aprílovom vývoji jadrového indexu výdavkov na osobnú spotrebu (PCE), ktorý je preferovaným inflačným ukazovateľom Fedu.
