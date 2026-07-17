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Výnosy dlhopisov vlády USA výrazne klesli

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Investori okrem makroekonomických údajov naďalej sledujú eskaláciu napätia medzi USA a Iránom, ktorá v piatok vytlačila ceny energií nahor.

Autor TASR
Washington 17. júla (TASR) - Náklady na financovanie dlhu Spojených štátov sa na konci týždňa výrazne znížili. Najnovšie údaje totiž signalizujú, že najväčšia svetová ekonomika naďalej odoláva inflačným tlakom spôsobeným vojnou s Iránom. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.

Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov vlády USA v piatok v rannom obchodovaní klesli o viac než 4 bázické body na 4,5254 %. Výnosy dvojročných dlhopisov, ktoré najviac reagujú na krátkodobé rozhodnutia americkej centrálnej banky (Fed) o sadzbách, sa znížili takisto o 4 bázické body na 4,1134 %. Výnosy 30-ročných dlhopisov klesli o 2 bázické body na 5,0680 %.

Investori okrem makroekonomických údajov naďalej sledujú eskaláciu napätia medzi USA a Iránom, ktorá v piatok vytlačila ceny energií nahor, ako aj možný vplyv ich zdraženia na trajektóriu menovej politiky americkej centrálnej banky.
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