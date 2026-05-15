Piatok 15. máj 2026Meniny má Žofia
Výnosy dlhopisov vlády USA výrazne vzrástli

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Washington 15. mája (TASR) - Výnosy štátnych dlhopisov USA v piatok prudko vzrástli, pričom výnosy 30-ročných dlhopisov sa dostali na najvyššiu úroveň za takmer 1 rok. Dôvodom je zrýchlenie inflácie. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.

Výnosy 30-ročných dlhopisov vzrástli o viac než 10 bázických bodov na 5,114 %, čo je najviac od 22. mája 2025 a v blízkosti najvyššej úrovne od októbra 2023.

Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov vyskočili o viac než 11 bázických bodov na 4,575 %. Výnosy 2-ročných dlhopisov, ktoré zvyčajne najcitlivejšie reagujú na krátkodobé rozhodnutia americkej centrálnej banky (Fed) o sadzbách, stúpli o viac než 8 bázických bodov na 4,075 %.

Najnovšie údaje tento týždeň ukázali, že inflácia v USA sa zrýchlila a je najvyššia od mája 2023. Index spotrebiteľských cien (CPI) v apríli medziročne vzrástol o 3,8 % po marcovom zvýšení o 3,3 %.

Index cien výrobcov (PPI), ktorý meria veľkoobchodné náklady a naznačujú budúce inflačné tlaky, medziročne vyskočil o 6 %, čo je najviac od konca roka 2022.
