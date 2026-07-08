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Výnosy dlhopisov vlády USA výrazne vzrástli
Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov vlády USA v stredu stúpli o viac než päť bázických bodov na 4,5812 %.
Autor TASR
Washington 8. júla (TASR) - Náklady na financovanie dlhu Spojených štátov v stredu výrazne vzrástli po tom, čo americký prezident Donald Trump vyhlásil, že prímerie s Iránom sa skončilo. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov vlády USA v stredu stúpli o viac než päť bázických bodov na 4,5812 %. Výnosy dvojročných dlhopisov, ktoré najviac reagujú na krátkodobé rozhodnutia americkej centrálnej banky (Fed) o sadzbách, stúpli takisto o viac než päť bázických bodov na 4,2182 %. Výnosy 30-ročných dlhopisov sa zvýšili o viac než tri bázické body na 5,0752 %.
Trumpove vyjadrenia zároveň spôsobili nárast cien energií. Ceny ropy vyskočili až o 6 %. Okolo 15.20 h SELČ sa augustový kontrakt na americkú ropu WTI predával s plusom 4,7 % a septembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent bol vyššie o 5 %.
Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov vlády USA v stredu stúpli o viac než päť bázických bodov na 4,5812 %. Výnosy dvojročných dlhopisov, ktoré najviac reagujú na krátkodobé rozhodnutia americkej centrálnej banky (Fed) o sadzbách, stúpli takisto o viac než päť bázických bodov na 4,2182 %. Výnosy 30-ročných dlhopisov sa zvýšili o viac než tri bázické body na 5,0752 %.
Trumpove vyjadrenia zároveň spôsobili nárast cien energií. Ceny ropy vyskočili až o 6 %. Okolo 15.20 h SELČ sa augustový kontrakt na americkú ropu WTI predával s plusom 4,7 % a septembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent bol vyššie o 5 %.