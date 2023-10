Washington 19. októbra (TASR) - Výnosy dlhopisov vlády USA vzrástli na nové viacročné maximá. Investori očakávajú prejav šéfa americkej centrálnej banky (Fed) Jeroma Powella.



Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov sa o 10.15 h SELČ nachádzali s plusom 6 bázických bodov na 4,9663 %. Predtým sa dostali až na 4,971 %, čo bolo najviac od roku 2007.



Výnosy 2-ročných dlhopisov sa pohybujú na najvyšších úrovniach od roku 2006, keď stúpli o viac ako 2 bázické body na 5,2420 %. Výnosy 5-ročných dlhopisov sa zvýšili o viac ako 4 bázické body na 4,9720 %. Na takýchto úrovniach sa naposledy nachádzali v roku 2007.



Investori čakajú na prejav prejav šéfa Fedu, v ktorom by mohol signalizovať ďalšie smerovanie menovej politiky. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že Powell zopakuje komentáre ostatných predstaviteľov centrálnej banky, ktorí naznačili, že úrokové sadzby zrejme zostanú na zvýšenej úrovni dlhšie, ako sa pôvodne očakávalo. Investori tiež čakajú na signály, či Fed ešte do konca roka sprísni menovú politiku, čo je otázka, nad ktorou sa v posledných týždňoch vznáša neistota.



Fed síce uviedol, že do konca roka zrejme ešte raz zvýši sadzby. Viacerí predstavitelia Fdeu však v uplynulých týždňoch naznačili, že ďalšie zvýšenie možno predsa len nebude potrebné.