Výnosy dlhopisov vlády USA vzrástli pred novými inflačnými údajmi

Washington 31. mája (TASR) - Výnosy dlhopisov vlády USA v piatok vzrástli pred zverejnením dôležitých údajov o vývoji inflácie, ktoré by mohli naznačiť ďalšie smerovanie menovej politiky. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov sa zvýšili o necelý 1 bázický bod na 4,5620 %. Výnosy 2-ročných dlhopisov stúpli o viac ako 1 bod na 4,9456 %.



Investori v piatok čakajú na zverejnenie najnovšieho indexu výdavkov na osobnú spotrebu (PCE), ktorý je pre americkú centrálnu banku (Fed) najdôležitejším ukazovateľom inflácie.



Ekonómovia v priemere očakávajú, že PCE, ako aj jadrový PCE v apríli medziročne vzrástli o 2,7 %. To by znamenalo mierne spomalenie inflácie smerom k dvojpercentnému cieľu Fedu, keďže v marci si PCE medziročne polepšil o 2,8 %.



Index spotrebiteľských cien (CPI) v apríli medziročne stúpol 3,4 % a jadrový CPI, do ktorého sa nezapočítavajú ceny potravín a energií, o 3,6 %.



Ukázalo sa, že spomaľovanie inflácie je v tomto roku pomalšie, než sa pôvodne predpokladalo, čo posunulo očakávania týkajúce sa začiatku uvoľňovania menovej politiky v USA. Obchodníci aktuálne počítajú s tým, že Fed najskôr zníži sadzby až septembri, pričom pravdepodobnosť uvoľnenia v septembri odhadujú na 50 %.



Najbližšie zasadnutie Fedu je naplánované na 11. a 12. júna. Jeho predstavitelia jasne povedali, že podmienkou zníženia sadzieb sú ďalšie údaje, ktoré by svedčili o ochladení inflácie.