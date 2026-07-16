< sekcia Ekonomika
Výnosy dlhopisov vlády USA vzrástli
Investori čakajú na dnešné správy o vývoji maloobchodných tržieb v USA a o žiadostiach o podporu v nezamestnanosti, ktoré môžu priniesť ďalšie signály o stave americkej ekonomiky.
Autor TASR
Washington 16. júla (TASR) - Náklady na financovanie dlhu Spojených štátov vo štvrtok vzrástli. Investori čakajú na zverejnenie správy o vývoji zamestnanosti v USA. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov vlády USA vo štvrtok stúpli o viac než 2 bázické body na 4,573 %. Výnosy dvojročných dlhopisov, ktoré najviac reagujú na krátkodobé rozhodnutia americkej centrálnej banky (Fed) o sadzbách, sa zvýšili takisto o viac než 2 bázické body na 4,158 %. Výnosy 30-ročných dlhopisov vzrástli o 2 bázické body na 5,107 %.
Investori čakajú na dnešné správy o vývoji maloobchodných tržieb v USA a o žiadostiach o podporu v nezamestnanosti, ktoré môžu priniesť ďalšie signály o stave americkej ekonomiky.
Dlhopisové trhy v stredu (15. 7.) podporil dezinflačný impulz. Index cien výrobcov (PPI) totiž v júni klesol o 0,3 %, čo bol slabší údaj, než sa očakávalo. Ekonómovia počítali, že index bude v medzimesačnom porovnaní stagnovať. Po zverejnení správy výnosy plošne klesli o niekoľko bázických bodov.
Podobne ako pri spotrebiteľských cenách, aj PPI ťažil zo zmiernenia cien energií, predovšetkým z poklesu ropy v dôsledku krátkej prestávky v napätí medzi USA a Iránom.
Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov vlády USA vo štvrtok stúpli o viac než 2 bázické body na 4,573 %. Výnosy dvojročných dlhopisov, ktoré najviac reagujú na krátkodobé rozhodnutia americkej centrálnej banky (Fed) o sadzbách, sa zvýšili takisto o viac než 2 bázické body na 4,158 %. Výnosy 30-ročných dlhopisov vzrástli o 2 bázické body na 5,107 %.
Investori čakajú na dnešné správy o vývoji maloobchodných tržieb v USA a o žiadostiach o podporu v nezamestnanosti, ktoré môžu priniesť ďalšie signály o stave americkej ekonomiky.
Dlhopisové trhy v stredu (15. 7.) podporil dezinflačný impulz. Index cien výrobcov (PPI) totiž v júni klesol o 0,3 %, čo bol slabší údaj, než sa očakávalo. Ekonómovia počítali, že index bude v medzimesačnom porovnaní stagnovať. Po zverejnení správy výnosy plošne klesli o niekoľko bázických bodov.
Podobne ako pri spotrebiteľských cenách, aj PPI ťažil zo zmiernenia cien energií, predovšetkým z poklesu ropy v dôsledku krátkej prestávky v napätí medzi USA a Iránom.