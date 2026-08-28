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Výnosy dvojročných dlhopisov USA po prejave šéfa Fedu prudko vzrástli
Výnosy vyskočili o viac ako šesť bázických bodov na 4,298 %.
Autor TASR
Washington 28. augusta (TASR) - Výnosy dvojročných dlhopisov vlády USA prudko vzrástli po tom, ako šéf americkej centrálnej banky (Fed) Kevin Warsh vyjadril obavy z pretrvávajúco vysokej inflácie. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Výnosy dvojročných dlhopisov, ktoré najviac reagujú na krátkodobé rozhodnutia Fedu o sadzbách, po Warshovom prejave na stretnutí centrálnych bankárov v Jackson Hole prudko vzrástli, zatiaľ čo výnosy dlhopisov s dlhšou splatnosťou mierne klesli. Warsh uviedol, že centrálna banka „má stále čo robiť“, aby dostala infláciu pod kontrolu.
Výnosy dvojročných dlhopisov vyskočili o viac ako šesť bázických bodov na 4,298 %. Výnosy referenčných desaťročných dlhopisov vlády USA v podstate stagnovali na úrovni 4,676 %. Výnosy 30-ročných dlhopisov, ktoré v uplynulých týždňoch výrazne rástli, klesli o dva bázické body na 5,168 %.
Warsh vo svojom prejave v Jackson Hole uviedol, že hoci boli júlové inflačné údaje lepšie, než sa očakávalo, nepresvedčili ho, že sa základné inflačné trendy výraznejšie zlepšili.
„Musíme mať istotu, že základná inflácia smeruje k nášmu cieľu, jednoznačne a dostatočne rýchlo. V opačnom prípade budeme musieť niečo urobiť. To je naša úloha, náš mandát a naša zodpovednosť.“
Warshov jastrabí tón podporil očakávania, že Fed na septembrovom zasadnutí zvýši úrokové sadzby. Jeho prejav zároveň podľa analytikov priniesol určitú úľavu investorom na dlhopisovom trhu po nedávnom výpredaji amerických štátnych dlhopisov s dlhšou splatnosťou, predovšetkým 30-ročných dlhopisov, ktorých výnosy sa pohybujú v blízkosti najvyšších úrovní za niekoľko desaťročí.
„Celkovo išlo o zámerne jastrabí prejav, ktorý mal rozptýliť akékoľvek pochybnosti o ochote Fedu zvýšiť úrokové sadzby, ak to bude potrebné na obnovenie cenovej stability,“ uviedol stratég pre americké úrokové sadzby spoločnosti BMO Capital Markets Vail Hartman.
Výnosy dvojročných dlhopisov, ktoré najviac reagujú na krátkodobé rozhodnutia Fedu o sadzbách, po Warshovom prejave na stretnutí centrálnych bankárov v Jackson Hole prudko vzrástli, zatiaľ čo výnosy dlhopisov s dlhšou splatnosťou mierne klesli. Warsh uviedol, že centrálna banka „má stále čo robiť“, aby dostala infláciu pod kontrolu.
Výnosy dvojročných dlhopisov vyskočili o viac ako šesť bázických bodov na 4,298 %. Výnosy referenčných desaťročných dlhopisov vlády USA v podstate stagnovali na úrovni 4,676 %. Výnosy 30-ročných dlhopisov, ktoré v uplynulých týždňoch výrazne rástli, klesli o dva bázické body na 5,168 %.
Warsh vo svojom prejave v Jackson Hole uviedol, že hoci boli júlové inflačné údaje lepšie, než sa očakávalo, nepresvedčili ho, že sa základné inflačné trendy výraznejšie zlepšili.
„Musíme mať istotu, že základná inflácia smeruje k nášmu cieľu, jednoznačne a dostatočne rýchlo. V opačnom prípade budeme musieť niečo urobiť. To je naša úloha, náš mandát a naša zodpovednosť.“
Warshov jastrabí tón podporil očakávania, že Fed na septembrovom zasadnutí zvýši úrokové sadzby. Jeho prejav zároveň podľa analytikov priniesol určitú úľavu investorom na dlhopisovom trhu po nedávnom výpredaji amerických štátnych dlhopisov s dlhšou splatnosťou, predovšetkým 30-ročných dlhopisov, ktorých výnosy sa pohybujú v blízkosti najvyšších úrovní za niekoľko desaťročí.
„Celkovo išlo o zámerne jastrabí prejav, ktorý mal rozptýliť akékoľvek pochybnosti o ochote Fedu zvýšiť úrokové sadzby, ak to bude potrebné na obnovenie cenovej stability,“ uviedol stratég pre americké úrokové sadzby spoločnosti BMO Capital Markets Vail Hartman.