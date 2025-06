Výnosy firmy ESET sa vlani zvýšili o 9% na 691 mil. eur, vzrástol zisk

Bratislava 30. júna (TASR) - Konsolidované výnosy spoločnosti ESET v roku 2024 narástli o 9 % na 691 miliónov eur. Najvýznamnejší rast zaznamenal región východnej Európy, stredného východu a Afriky (EMEA), a to až o 15 %. Zisk spoločnosti pred zarátaním úrokov, odpisov a daní (EBITDA) sa medziročne zvýšil o 7 % na 100 miliónov eur. V pondelok o tom informovala spoločnosť ESET.



„Rok 2024 znamenal pre ESET tretiu dekádu nepretržitého rastu, čo je v technologickom sektore výnimočný míľnik. Odráža to náš progresívny prístup, dôveru zákazníkov a kvalitu našich produktov,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti ESET Richard Marko.



Vlani pracoval tím technologických expertov a výskumno-vývojových špecialistov, ktorý tvorí 847 členov, na vylepšení vlastného cloudového bezpečnostného modulu určeného na prevenciu cielených útokov a detekciu nových či neznámych hrozieb pomocou behaviorálnej analýzy. Využili pri tom najnovšie znalosti a pokrok v oblasti umelej inteligencie (AI), čo prinieslo lepšie schopnosti skenovania a filtrovania, a zároveň znížilo výpočtové nároky v porovnávacích testoch.



Ďalší rozvoj AI technológií spoločnosti priniesol v uplynulom roku predstavenie riešenia, ktoré umožňuje tímom zodpovedným za detekciu a reakciu využívať viacagentovú umelú inteligenciu pri reakcii na incidenty a analýze rizík. Tak môžu organizácie naplno využiť potenciál rozšírenej detekcie a reakcie (XDR) a eliminovať hrozby ešte predtým, ako prerastú do vážnych bezpečnostných incidentov.



„Naša dlhodobá investícia do výskumu a vývoja prináša úžitok čoraz väčšiemu počtu zákazníkov a má významný dosah,“ uviedol Richard Marko. „Útočníci čoraz viac využívajú umelú inteligenciu a automatizované nástroje. Náš dôraz na AI a investície do tejto oblasti nám nielen pomohli efektívne čeliť týmto škodlivým vplyvom, ale zároveň prispeli k rastu tržieb v uplynulom roku, najmä v segmente firemných zákazníkov,“ dodal.