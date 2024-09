Výnosy francúzskych dlhopisov boli po rokoch vyššie ako v Španielsku

Londýn 24. septembra (TASR) - Náklady na obsluhu francúzskeho dlhu boli v utorok prvýkrát od roku 2008 nakrátko vyššie než náklady na obsluhu dlhu Španielska. To signalizuje, že investori sa obávajú, či nová francúzska vláda dokáže prijať opatrenia na ozdravenie verejných financií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Výnosy dlhopisov s dlhšou splatnosťou v eurozóne mierne vzrástli, zatiaľ čo výnosy kratších dlhopisov, ktoré sú citlivejšie na úrokové sadzby, klesli. Investori po slabých ekonomických údajoch totiž podporili očakávania, že Európska centrálna banka (ECB) bude pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky už v októbri.



Španielske dlhopisy sa od finančnej krízy obchodujú s vyššími výnosmi ako francúzske, keďže sú považované za rizikovejšiu investíciu. Riziková prirážka (spread) na španielske 10-ročné dlhopisy voči francúzskym dlhopisom s rovnakou splatnosťou sa však počas ranného európskeho obchodovania nakrátko dostala do záporných hodnôt, keď sa ich výnosy pohybovali okolo 2,98 %. Neskôr však opäť vzrástla a pohybovala sa na úrovni približne 1,5 bázického bodu.



"Trh zjavne reaguje na vývoj vo Francúzsku," uviedol makrostratég pre úrokové sadzby banky UBS Emmanouil Karimalis. Dodal, že stále panujú nejasnosti týkajúce sa fiškálnej politiky francúzskej vlády. Navyše, v pondelok (23. 9.) zverejnený index nákupných manažérov (PMI) ukázal nečakaný a výrazný pokles aktivity vo francúzskom súkromnom sektore.



Investori prudko zvýšili prémiu, ktorú požadujú za držbu francúzskeho dlhu, v porovnaní s krajinami eurozóny, odkedy prezident Emmanuel Macron v júni prekvapivo vypísal voľby. Z volieb vzišiel parlament, v ktorom je najväčším zoskupením ľavicový blok.



Schodok verejných financií Francúzska by tento rok mohol dosiahnuť až 6 % hrubého domáceho produktu (HDP), uviedol nový minister financií Antoine Armand. To je výrazne nad stropom na úrovni 3 % HDP stanoveným Európskou úniou.



Výnosy 10-ročných nemeckých dlhopisov, ktoré sú pre eurozónu referenčné, v utorok mierne vzrástli na 2,176 % po tom, ako v pondelok klesli o 5 bázických bodov. Výnosy 2-ročných nemeckých dlhopisov, ktoré sú citlivejšie na očakávania týkajúce sa sadzieb ECB, klesli o 4 bázické body na 2,129 % a pohybujú sa na najnižšej úrovni od marca 2023.



Výnosy talianskych 10-ročných dlhopisov v utorok vzrástli o 1 bázický bod na 3,527 %.