Výnosy francúzskych dlhopisov sa prvýkrát vyrovnali gréckym

Paríž/Londýn/Atény 28. novembra (TASR) - Náklady na obsluhu francúzskeho dlhu sa prvýkrát v histórii vyrovnali nákladom na obsluhu gréckeho dlhu. To je ďalší signál znepokojenia trhov nad osudom francúzskej vlády. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Výnosy 10-ročných vládnych dlhopisov, ktoré sa tradične považujú za jedny z najbezpečnejších v eurozóne, stúpli na začiatku štvrtkového obchodovania až na 3,03 %. Dostali sa tak na úroveň porovnateľných gréckych dlhopisoch. To znamená, že náklady na financovanie francúzskeho dlhu bolo rovnaké ako krajiny, ktorá bola kedysi v centre európskej dlhovej krízy.



Investori sa obávajú, že premiér Michel Barnier môže mať problém s podporou pre rozpočet na budúci rok, čo by mohlo viesť až pádu jeho vlády.



Francúzske dlhopisy sa neskôr posilnili a ich výnosy klesli. Dôvodom bolo vyhlásenie ministra financií Antoina Armanda, že je pripravený urobiť v návrhu rozpočtu ústupky výmenou za jeho podporu.



Riziková prirážka na francúzske dlhopisy oproti referenčným nemeckým dlhopisom sa v stredu (27. 11.) dostala na najvyššiu úroveň od roku 2012. Odliv investorov spôsobil aj oslabenie francúzskych akcií.