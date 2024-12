Výnosy francúzskych dlhopisov sa prvýkrát dostali nad grécke

Paríž/Londýn/Atény 2. decembra (TASR) - Náklady na obsluhu francúzskeho dlhu sa v pondelok prvýkrát v histórii dostali nad náklady na obsluhu gréckeho dlhu. Vláda premiéra Michela Barniera je totiž na pokraji kolapsu, čo je dôvodom zvýšenia rizikovej prirážky na francúzske vládne dlhopisy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Výnosy desaťročných francúzskych dlhopisov sa v pondelok ráno na krátky čas dostali o 0,01 percentuálneho bodu nad výnosy gréckych dlhopisov s rovnakou splatnosťou. Riziková prirážka na francúzske dlhopisy oproti referenčným nemeckým dlhopisom stúpla až o šesť bázických bodov na 86 bodov, zostáva však pod dvanásťročným maximom 90 bodov z minulého týždňa.



V pondelok okolo poludnia výnosy desaťročných francúzskych dlhopisov stagnovali na úrovni 2,898 %. Výnosy desaťročných nemeckých dlhopisov klesli o štyri bázické body na 2,05 %, keď predtým padli až na dvojmesačné minimum 2,035 %.



Francúzske krajne pravicové Národné združenie (RN) v pondelok vyhlásilo, že je pripravené iniciovať hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde. "Pád vlády by pravdepodobne viedol k pokračujúcemu a zdĺhavému obdobiu politickej paralýzy," uviedol analytik Rabobank Richard McGuire.



Investori do dlhopisov sa obávajú predovšetkým toho, že pád vlády by znamenal koniec snáh o konsolidáciu verejných financií.