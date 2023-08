Výnosy podielových fondov boli v druhom štvrťroku vyššie ako inflácia

Bratislava 8. augusta (TASR) - V druhom štvrťroku tohto roka bola prvýkrát od začiatku roka 2022 výnosnosť podielových fondov na Slovensku vyššia ako tempo zdražovania v krajine. Kým na konci druhého kvartálu boli ceny tovarov a služieb oproti záveru prvého štvrťroka vyššie o 0,7 %, výnosnosť fondov za toto obdobie dosiahla 2,5 %. Upozornila na to analytička Wood & Company Eva Sadovská na základe aktuálnych výsledkov Indexu slovenského investora (ISI100).



Index vychádza z údajov 100 najväčších podielových fondov na Slovensku. Počíta sa štvrťročne a východiskové obdobie je začiatok roka 2017. Slovenský investor dosiahol odvtedy do polovice tohto roka kumulovaný výnos 16,2 %. "Hoci v porovnaní s úrokmi na vkladových produktoch v banke investor "vyhral", na pokorenie inflácie to nestačilo. Ceny tovarov a služieb boli oproti úvodu roka 2017 vyššie až o 40,5 %," vyčíslila Sadovská.



Počas analyzovaného obdobia bola podľa nej výnosnosť podielových fondov, a teda aj hodnota indexu negatívne ovplyvnená najmä vypuknutím pandémie COVID-19 na jar 2020, vojnovým konfliktom na Ukrajine a energetickou krízou počas roka 2022. Najvyššiu výnosnosť dosiahli akciové fondy s kumulovaným výnosom na úrovni 52,6 %, čomu zodpovedá ročný výnos 6,7 %. Nasledujú realitné fondy, ktoré dosiahli kumulovaný výnos 27,4 % a ročný 3,8 %. Zmiešané fondy vykázali kumulované zhodnotenie 5,4 %, čomu zodpovedal anualizovaný výnos 0,8 %. Fondy krátkodobých investícií dosiahli kumulovaný výnos 2,4 % a ročný 0,4 %. Dlhopisové fondy vykázali za toto obdobie stratu.



Index slovenského investora tvorí 100 najväčších podielových fondov, ktoré sú členmi Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS). Pri jeho výpočte sú sledované nielen výnosy fondov, ale aj ich váhy podľa veľkosti fondu, teda objemu investovaných zdrojov. Najväčšiu váhu na úrovni 43 % mali k 30. júnu 2023 zmiešané fondy. Nasledovali akciové a realitné fondy s podielmi 27 % a 23 %. Dlhopisové fondy mali váhu 5 % a fondy krátkodobých investícií 1 %.