Výnosy slovenských operátorov prevažne rástli, Orange mierne poklesol

Bratislava 19. novembra (TASR) - Výnosy najväčších mobilných operátorov pôsobiacich na Slovensku v predposlednom kvartáli tohto roka prevažne rástli. Nárast potvrdili O2 aj Slovak Telekom. Medziročný pokles zaznamenal len Orange, aj to len mierny - na úrovni 0,7 %, za čo môže nedostatok čipov.



Celkové výnosy operátora Orange dosiahli ku koncu septembra tohto roka úroveň 394 miliónov eur, čo je oproti vlaňajšku o 0,7 % menej. Pokles podľa operátora súvisí najmä so znížením výnosov z predaja zariadení, ktorý bol spôsobený výpadkom ich dostupnosti v dôsledku krízy s nedostatkom čipov. "Pokles výnosov z predaja zariadení v 3. kvartáli roku 2021 v porovnaní s 3. kvartálom roku 2020 predstavoval až 12,6 %," vyčíslila hovorkyňa Orange Alexandra Piskunová.



Operátor Slovak Telekom dosiahol v tomto roku do konca predposledného kvartálu výnosy na úrovni 580,5 milióna eur, čo je o 3,3 % viac než za rovnaké obdobie minulého roka. Ukazovateľ EBITDA (výsledok hospodárenia pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov) vzrástol medziročne o 1,5 %.



Výnosy skupiny O2 na Slovensku dosiahli za deväť mesiacov tohto roka 226 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o šesť percent. Zisk skupiny pred úrokmi a zdanením dosiahol 101 miliónov eur. Generálny riaditeľ O2 Igor Tóth pripisuje pozitívny vývoj hospodárskeho výsledku skupiny zvyšujúcej sa báze zákazníkov aj nižším nákladom spojených so zníženou úrovňou cestovateľského správania pre pandémiu nového koronavírusu.