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Výnosy štátnych dlhopisov USA mierne vzrástli
Investori čakajú na nové údaje o inflácii a vývoji na trhu s bývaním, ktoré by mohli poskytnúť ďalšie informácie o stave ekonomiky a signalizovať ďalší postup americkej centrálnej banky (Fed).
Autor TASR
Washington 12. novembra (TASR) - Náklady na financovanie dlhu Spojených štátov amerických vo štvrtok mierne vzrástli. Investori čakajú na nové údaje o inflácii a vývoji na trhu s bývaním, ktoré by mohli poskytnúť ďalšie informácie o stave ekonomiky a signalizovať ďalší postup americkej centrálnej banky (Fed). TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Výnosy desaťročných dlhopisov vlády USA, ktoré sú referenčným ukazovateľom pre úročenie hypoték, autoúverov a dlhov z kreditných kariet, vzrástli vo štvrtok ráno o 2 bázické body na 5,0100 %. Výnosy dvojročných dlhopisov, ktoré citlivejšie reagujú na krátkodobé rozhodnutia Fedu o úrokových sadzbách, stúpli o 5 bázických bodov na 4,7800 %. Výnosy 30-ročných dlhopisov USA, ktoré často reagujú na geopolitický vývoj, stagnovali na 5,3503 %.
Rast výnosov prichádza v čase, keď obchodníci očakávajú ďalšie makroekonomické údaje, ktoré by mohli poskytnúť presnejší obraz o vývoji ekonomiky USA.
V piatok (13. 11.) majú byť správy o októbrovom vývoji cien výrobcov. Očakáva sa, že veľkoobchodné ceny v októbri medzimesačne vzrástli o 0,4 %, čo by znamenalo výrazné spomalenie po septembrovom zvýšení o 1,3 %.
Výnosy desaťročných dlhopisov vlády USA, ktoré sú referenčným ukazovateľom pre úročenie hypoték, autoúverov a dlhov z kreditných kariet, vzrástli vo štvrtok ráno o 2 bázické body na 5,0100 %. Výnosy dvojročných dlhopisov, ktoré citlivejšie reagujú na krátkodobé rozhodnutia Fedu o úrokových sadzbách, stúpli o 5 bázických bodov na 4,7800 %. Výnosy 30-ročných dlhopisov USA, ktoré často reagujú na geopolitický vývoj, stagnovali na 5,3503 %.
Rast výnosov prichádza v čase, keď obchodníci očakávajú ďalšie makroekonomické údaje, ktoré by mohli poskytnúť presnejší obraz o vývoji ekonomiky USA.
V piatok (13. 11.) majú byť správy o októbrovom vývoji cien výrobcov. Očakáva sa, že veľkoobchodné ceny v októbri medzimesačne vzrástli o 0,4 %, čo by znamenalo výrazné spomalenie po septembrovom zvýšení o 1,3 %.