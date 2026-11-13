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Výnosy štátnych dlhopisov USA pokračujú v raste
Dôvodom je zvýšenie očakávaní, že americká centrálna banka (Fed) na decembrovom zasadnutí sprísni menovú politiku.
Autor TASR,aktualizované
Washington 13. novembra (TASR) - Náklady na financovanie dlhu Spojených štátov amerických v piatok vzrástli. Dôvodom je zvýšenie očakávaní, že americká centrálna banka (Fed) na decembrovom zasadnutí sprísni menovú politiku. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Výnosy desaťročných dlhopisov vlády USA, ktoré sú referenčným ukazovateľom pre úročenie hypoték, autoúverov a dlhov z kreditných kariet, vzrástli o dva bázické body na 5,1271 %. Výnosy 30-ročných dlhopisov, ktoré často reagujú na geopolitický vývoj, stúpli o tri bázické body na 5,4602 %.
Naopak, výnosy dvojročných dlhopisov, ktoré citlivejšie reagujú na krátkodobé rozhodnutia Fedu o úrokových sadzbách, sa stabilizovali po výraznom štvrtkovom (12. 11.) náraste a klesli o jeden bázický bod na 4,8525 %.
Rast nadviazal na prudké zvýšenie z predchádzajúceho dňa. Vo štvrtok výnosy desaťročných dlhopisov vyskočili o viac ako 13 bázických bodov a výnosy dvojročných dlhopisov o viac ako 15 bázických bodov.
Investori v súčasnosti považujú zvýšenie úrokových sadzieb Fedu v decembri za prakticky isté. Podľa nástroja FedWatch spoločnosti CME Group trhy pripisujú zvýšeniu sadzieb na zasadnutí 9. decembra pravdepodobnosť 100 %. Pravdepodobnosť, že Fed zvýši sadzby o 25 bázických bodov, je aktuálne takmer 87 %, zatiaľ čo možnosť zvýšenia o 50 bázických bodov predstavuje približne 13 %.
Pozornosť investorov sa naďalej sústreďuje aj na infláciu spôsobenú rastom cien energií. Ceny ropy smerujú k druhému týždennému poklesu za sebou, keďže sa znižuje pravdepodobnosť obnovenia amerických vojenských útokov proti Iránu.
Veľkoobchodná inflácia v USA zostáva zvýšená
Veľkoobchodná inflácia v USA zostáva zvýšená. Jej medzimesačné tempo sa síce mierne spomalilo, ale medziročné sa zrýchlilo a bolo najvyššie od konca roka 2022. TASR o tom informuje na základe správ AP a CNBC.
Index cien výrobcov (PPI) v októbri po sezónnom očistení medzimesačne stúpol o 0,3 % po septembrovom zvýšení o 1,4 %, uviedol americký úrad pre štatistiku práce (BLS). Analytici očakávali nárast o 0,4 %.
Jadrový PPI, ktorý nezahŕňa nestabilné ceny potravín a energií, vzrástol medzimesačne o 0,3 %, čo bolo v súlade s očakávaniami analytikov.
V medziročnom porovnaní sa tempo rastu cien výrobcov zrýchlilo o 0,2 percentuálneho bodu na 6,5 % zo 6,3 % a bolo najvyššie od novembra 2022.
Nové údaje boli zverejnené niekoľko týždňov pred najbližším zasadnutím americkej centrálnej banky (Fed), ktoré sa uskutoční 8. a 9. decembra. Finančné trhy počítajú s tým, že menový výbor Fedu zvýši kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov, pričom s menšou pravdepodobnosťou pripúšťajú aj výraznejšie zvýšenie o 50 bázických bodov.
Výnosy desaťročných dlhopisov vlády USA, ktoré sú referenčným ukazovateľom pre úročenie hypoték, autoúverov a dlhov z kreditných kariet, vzrástli o dva bázické body na 5,1271 %. Výnosy 30-ročných dlhopisov, ktoré často reagujú na geopolitický vývoj, stúpli o tri bázické body na 5,4602 %.
Naopak, výnosy dvojročných dlhopisov, ktoré citlivejšie reagujú na krátkodobé rozhodnutia Fedu o úrokových sadzbách, sa stabilizovali po výraznom štvrtkovom (12. 11.) náraste a klesli o jeden bázický bod na 4,8525 %.
Rast nadviazal na prudké zvýšenie z predchádzajúceho dňa. Vo štvrtok výnosy desaťročných dlhopisov vyskočili o viac ako 13 bázických bodov a výnosy dvojročných dlhopisov o viac ako 15 bázických bodov.
Investori v súčasnosti považujú zvýšenie úrokových sadzieb Fedu v decembri za prakticky isté. Podľa nástroja FedWatch spoločnosti CME Group trhy pripisujú zvýšeniu sadzieb na zasadnutí 9. decembra pravdepodobnosť 100 %. Pravdepodobnosť, že Fed zvýši sadzby o 25 bázických bodov, je aktuálne takmer 87 %, zatiaľ čo možnosť zvýšenia o 50 bázických bodov predstavuje približne 13 %.
Pozornosť investorov sa naďalej sústreďuje aj na infláciu spôsobenú rastom cien energií. Ceny ropy smerujú k druhému týždennému poklesu za sebou, keďže sa znižuje pravdepodobnosť obnovenia amerických vojenských útokov proti Iránu.
Veľkoobchodná inflácia v USA zostáva zvýšená
Veľkoobchodná inflácia v USA zostáva zvýšená. Jej medzimesačné tempo sa síce mierne spomalilo, ale medziročné sa zrýchlilo a bolo najvyššie od konca roka 2022. TASR o tom informuje na základe správ AP a CNBC.
Index cien výrobcov (PPI) v októbri po sezónnom očistení medzimesačne stúpol o 0,3 % po septembrovom zvýšení o 1,4 %, uviedol americký úrad pre štatistiku práce (BLS). Analytici očakávali nárast o 0,4 %.
Jadrový PPI, ktorý nezahŕňa nestabilné ceny potravín a energií, vzrástol medzimesačne o 0,3 %, čo bolo v súlade s očakávaniami analytikov.
V medziročnom porovnaní sa tempo rastu cien výrobcov zrýchlilo o 0,2 percentuálneho bodu na 6,5 % zo 6,3 % a bolo najvyššie od novembra 2022.
Nové údaje boli zverejnené niekoľko týždňov pred najbližším zasadnutím americkej centrálnej banky (Fed), ktoré sa uskutoční 8. a 9. decembra. Finančné trhy počítajú s tým, že menový výbor Fedu zvýši kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov, pričom s menšou pravdepodobnosťou pripúšťajú aj výraznejšie zvýšenie o 50 bázických bodov.