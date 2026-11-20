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Výnosy štátnych dlhopisov USA výrazne klesli
Nové údaje, ktoré prišli z ekonomiky USA v posledných týždňoch, podporilo očakávania, že americká centrálna banka (Fed) bude pokračovať v sprísňovaní menovej politiky.
Autor TASR
Washington 20. novembra (TASR) - Náklady na financovanie dlhu Spojených štátov amerických v piatok výrazne klesli. Výpredaj na akciových trhoch prinútil investorov presúvať kapitál do bezpečnejších aktív, medzi ktoré patria aj americké štátne dlhopisy. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Výnosy desaťročných dlhopisov vlády USA, ktoré sú referenčným ukazovateľom pre úročenie hypoték, úverov a dlhov z kreditných kariet, padli o šesť bázických bodov na 4,989 %. Výnosy dvojročných dlhopisov, ktoré citlivejšie reagujú na krátkodobé rozhodnutia Fedu o úrokových sadzbách, sa znížili takisto o šesť bázických bodov na 4,713 %. Výnosy 30-ročných dlhopisov USA, ktoré často reagujú na geopolitický vývoj, klesli o štyri bázické body na 5,361 %.
Nové údaje, ktoré prišli z ekonomiky USA v posledných týždňoch, podporilo očakávania, že americká centrálna banka (Fed) bude pokračovať v sprísňovaní menovej politiky. Podľa nástroja FedWatch spoločnosti CME Group trh v súčasnosti pripisuje zvýšeniu úrokových sadzieb o 25 bázických bodov na decembrovom zasadnutí Fedu pravdepodobnosť 98,7 %.
Guvernér Fedu Christopher Waller však v stredajšom (18. 11.) rozhovore pre CNBC uviedol, že na decembrovom zasadnutí bude pravdepodobne potrebné zvýšiť úrokové sadzby až o 50 bázických bodov. Investori preto budú pozorne sledovať jeho ďalšie vyjadrenia.
Výnosy desaťročných dlhopisov vlády USA, ktoré sú referenčným ukazovateľom pre úročenie hypoték, úverov a dlhov z kreditných kariet, padli o šesť bázických bodov na 4,989 %. Výnosy dvojročných dlhopisov, ktoré citlivejšie reagujú na krátkodobé rozhodnutia Fedu o úrokových sadzbách, sa znížili takisto o šesť bázických bodov na 4,713 %. Výnosy 30-ročných dlhopisov USA, ktoré často reagujú na geopolitický vývoj, klesli o štyri bázické body na 5,361 %.
Nové údaje, ktoré prišli z ekonomiky USA v posledných týždňoch, podporilo očakávania, že americká centrálna banka (Fed) bude pokračovať v sprísňovaní menovej politiky. Podľa nástroja FedWatch spoločnosti CME Group trh v súčasnosti pripisuje zvýšeniu úrokových sadzieb o 25 bázických bodov na decembrovom zasadnutí Fedu pravdepodobnosť 98,7 %.
Guvernér Fedu Christopher Waller však v stredajšom (18. 11.) rozhovore pre CNBC uviedol, že na decembrovom zasadnutí bude pravdepodobne potrebné zvýšiť úrokové sadzby až o 50 bázických bodov. Investori preto budú pozorne sledovať jeho ďalšie vyjadrenia.