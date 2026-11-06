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< sekcia Ekonomika

Výnosy štátnych dlhopisov USA vzrástli po silných údajoch z trhu práce

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

V Spojených štátoch sa v októbri vytvorilo výrazne viac pracovných miest, než sa očakávalo.

Autor TASR
Washington 6. novembra (TASR) - Náklady na financovanie dlhu Spojených štátov amerických vzrástli po zverejnení nečakane silných údajov z trhu práce. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.

Výnosy desaťročných dlhopisov vlády USA, ktoré sú referenčným ukazovateľom pre úročenie hypoték, autoúverov a dlhov z kreditných kariet, vzrástli v piatok o viac ako štyri bázické body na 4,88 %. Výnosy dvojročných dlhopisov vyskočili o viac ako šesť bázických bodov na 4,537 % a výnosy 30-ročných dlhopisov USA sa zvýšili o viac ako dva bázické body na 5,277 %.

V Spojených štátoch sa v októbri vytvorilo výrazne viac pracovných miest, než sa očakávalo. To signalizuje, že trh práce v USA je naďalej prekvapivo silný aj napriek nedávnemu zvýšeniu úrokových sadzieb.

Počet pracovných miest mimo poľnohospodárstva stúpol o 165.000 po septembrovom zvýšení o 60.000 (revízia z +29.000), uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali s 59.000 novými pracovnými miestami. Miera nezamestnanosti klesla na 4,1 %, pričom sa očakávala jej stagnácia na 4,2 %.

Finančným trhom tento týždeň dominovali výsledky amerických volieb do Kongresu, v ktorých demokrati získali kontrolu nad oboma jeho komorami. Tento výsledok vyvolal medzi investormi určité obavy z možného spomalenia výstavby dátových centier, ktoré sú kľúčovou súčasťou infraštruktúry pre rozvoj umelej inteligencie.
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