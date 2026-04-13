Výnosy štátnych dlhopisov USA vzrástli
Výnosy referenčných 10-ročných vládnych dlhopisov v pondelok vzrástli o viac než 3 bázické body na 4,355 %.
Autor TASR
New York 13. apríla (TASR) - Výnosy štátnych dlhopisov USA na začiatku týždňa mierne vzrástli. Kolaps rokovaní medzi Iránom a USA totiž opäť zhoršil inflačné vyhliadky. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Výnosy referenčných 10-ročných vládnych dlhopisov v pondelok vzrástli o viac než 3 bázické body na 4,355 %. Výnosy 2-ročných dlhopisov, ktoré sú citlivejšie na rozhodnutia americkej centrálnej banky (Fed) o úrokových sadzbách, stúpli o viac než 3 bázické body na 3,837 %. Výnosy 30-ročných dlhopisov sa takisto zvýšili o viac než 3 bázické body na 4,946 %.
Investori reagujú na plány USA zablokovať Hormuzský prieliv po tom, ako víkendové rokovania medzi Washingtonom a Teheránom nepriniesli dohodu o ukončení konfliktu na Blízkom východe.
Trh zároveň prehodnocuje aj piatkové (10. 4.) údaje o inflácii. Tempo rastu indexu spotrebiteľských cien (CPI) dosiahlo najvyššiu úroveň za uplynulé dva roky, čo posilnilo obavy, že šok z rastu cien energií sa môže preniesť aj na ďalšie tovary a služby. Jadrový CPI, do ktorého sa nezapočítavajú ceny energií a potravín, však stúpol menej, než sa ekonómovia obávali.
Výnosy referenčných 10-ročných vládnych dlhopisov v pondelok vzrástli o viac než 3 bázické body na 4,355 %. Výnosy 2-ročných dlhopisov, ktoré sú citlivejšie na rozhodnutia americkej centrálnej banky (Fed) o úrokových sadzbách, stúpli o viac než 3 bázické body na 3,837 %. Výnosy 30-ročných dlhopisov sa takisto zvýšili o viac než 3 bázické body na 4,946 %.
Investori reagujú na plány USA zablokovať Hormuzský prieliv po tom, ako víkendové rokovania medzi Washingtonom a Teheránom nepriniesli dohodu o ukončení konfliktu na Blízkom východe.
Trh zároveň prehodnocuje aj piatkové (10. 4.) údaje o inflácii. Tempo rastu indexu spotrebiteľských cien (CPI) dosiahlo najvyššiu úroveň za uplynulé dva roky, čo posilnilo obavy, že šok z rastu cien energií sa môže preniesť aj na ďalšie tovary a služby. Jadrový CPI, do ktorého sa nezapočítavajú ceny energií a potravín, však stúpol menej, než sa ekonómovia obávali.