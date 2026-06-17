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Výnosy z 10-ročných nemeckých dlhopisov klesli najnižšie od 17. marca
Oslabenie týchto očakávaní je výsledkom zlacnenia ropy vďaka tomu, že sa čoraz viac predpokladá dosiahnutie dohody medzi USA a Iránom o ukončení konfliktu na Blízkom východe.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 17. júna (TASR) - Výnosy z 10-ročných nemeckých štátnych dlhopisov sa v stredu znížili na 2,9 % a dostali sa tak na najnižšiu úroveň od 17. marca. Zmenšili sa totiž očakávania obchodníkov, že Európska centrálna banka (ECB) bude ďalej zvyšovať svoje úrokové sadzby. Oslabenie týchto očakávaní je výsledkom zlacnenia ropy vďaka tomu, že sa čoraz viac predpokladá dosiahnutie dohody medzi USA a Iránom o ukončení konfliktu na Blízkom východe. Dohoda by sa mohla uzavrieť už tento týždeň. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Ceny ropy klesli na trojmesačné minimá, hoci sú stále vyššie ako pred vojnou v Iráne, keď sa pohybovali zhruba na úrovni 65 USD (56 eur) za barel (159 litrov). Preprava ropy z Blízkeho východu je pritom naďalej pod bežnou úrovňou.
Peňažné trhy teraz rátajú len s jedným zvýšením úrokov ECB v tomto roku. Člen Rady guvernérov ECB Gediminas Šimkus v stredu uviedol, že riziká rastu inflácie stále odôvodňujú ďalšie sprísnenie menovej politiky a predpokladá aspoň jedno ďalšie zvýšenie úrokov s cieľom ukotviť inflačné očakávania.
(1 EUR = 1,1594 USD)
Ceny ropy klesli na trojmesačné minimá, hoci sú stále vyššie ako pred vojnou v Iráne, keď sa pohybovali zhruba na úrovni 65 USD (56 eur) za barel (159 litrov). Preprava ropy z Blízkeho východu je pritom naďalej pod bežnou úrovňou.
Peňažné trhy teraz rátajú len s jedným zvýšením úrokov ECB v tomto roku. Člen Rady guvernérov ECB Gediminas Šimkus v stredu uviedol, že riziká rastu inflácie stále odôvodňujú ďalšie sprísnenie menovej politiky a predpokladá aspoň jedno ďalšie zvýšenie úrokov s cieľom ukotviť inflačné očakávania.
(1 EUR = 1,1594 USD)