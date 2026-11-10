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< sekcia Ekonomika

Výnosy z amerických dlhopisov stúpli po správe o silnej inflácii

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Rast výnosov z vládnych dlhopisov USA tak pokračuje po tom, ako 5. novembra boli na takmer dvojmesačnom minime 4,84 %.

Autor TASR
New York 10. novembra (TASR) - Výnosy z desaťročných amerických štátnych dlhopisov v utorok vzrástli na približne 4,95 %. Údaje o silnej inflácii v USA totiž podporili predpoklad, že americký Federálny rezervný systém (Fed) v rámci terajšieho cyklu ešte niekoľkokrát zvýši svoje úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Rast výnosov z vládnych dlhopisov USA tak pokračuje po tom, ako 5. novembra boli na takmer dvojmesačnom minime 4,84 %. Celková aj jadrová inflácia v USA podľa utorkových údajov v októbri stúpla viac, ako sa očakávalo. Ide tak o ďalší dôkaz, že prudko rastúce ceny energií sa prenášajú do kľúčových sektorov ekonomiky.

Správa o silnom raste inflácie prišla po tom, ako sa člen Rady guvernérov amerického Fedu Chris Waller vyslovil za zvýšenie základnej úrokovej sadzby v decembri o 25 bázických bodov. Ak by však spotrebiteľské ceny stúpli viac, ako centrálna banka očakáva, základná sadzba by sa podľa Wallera mala zvýšiť výraznejšie.
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