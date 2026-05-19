< sekcia Ekonomika
Výnosy z amerických dlhopisov vzrástli najvyššie od roku 2007
O približne 16.00 h SELČ boli na úrovni 5,17 % po tom, ako v predošlom obchodovaní dosiahli 5,18 %.
Autor TASR
New York 19. mája (TASR) - Výnosy z 30-ročných amerických vládnych dlhopisov v utorok stúpli na najvyššiu úroveň od roku 2007. Považuje sa to za znak rastúcich obáv z inflácie v súvislosti s vojnou na Blízkom východe. O približne 16.00 h SELČ boli na úrovni 5,17 % po tom, ako v predošlom obchodovaní dosiahli 5,18 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP. Predtým, ako USA a Izrael v závere februára odštartovali vlnu úderov proti Iránu, boli výnosy z 30-ročných štátnych cenných papierov USA vo výške 4,61 %.
Ceny ropy od začiatku vojny na Blízkom východe vzrástli približne o 60 %, keďže Irán pre väčšinu tankerovej dopravy v podstate uzavrel Hormuzský prieliv. Experti z ropného priemyslu varujú, že ceny ropy by mohli ďalej rásť, ak Washington a Teherán čoskoro neuzatvoria dohodu o obnovení prepravy po tejto námornej trase.
Rastúce výnosy z vládnych dlhopisov sa stávajú čoraz väčším problémom aj v Európe. Napríklad výnosy z 10-ročných nemeckých štátnych dlhopisov sa blížia k úrovni 3,2 %, na ktorej boli naposledy v roku 2011, uviedol analytik finančnej spoločnosti Cité Gestion John Plassard.
Ceny ropy od začiatku vojny na Blízkom východe vzrástli približne o 60 %, keďže Irán pre väčšinu tankerovej dopravy v podstate uzavrel Hormuzský prieliv. Experti z ropného priemyslu varujú, že ceny ropy by mohli ďalej rásť, ak Washington a Teherán čoskoro neuzatvoria dohodu o obnovení prepravy po tejto námornej trase.
Rastúce výnosy z vládnych dlhopisov sa stávajú čoraz väčším problémom aj v Európe. Napríklad výnosy z 10-ročných nemeckých štátnych dlhopisov sa blížia k úrovni 3,2 %, na ktorej boli naposledy v roku 2011, uviedol analytik finančnej spoločnosti Cité Gestion John Plassard.