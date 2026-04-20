Výnosy z britských dlhopisov stúpli
Zvýšilo sa očakávanie obchodníkov, že britská centrálna banka tento rok zvýši svoje úrokové sadzby.
Autor TASR
Londýn 20. apríla (TASR) - Výnosy z desaťročných vládnych dlhopisov Veľkej Británie sa v pondelok zvýšili na úroveň 4,776 %, keďže obnovené napätie medzi USA a Iránom vyvolalo turbulencie na trhoch. Stalo sa to za situácie, keď ceny ropy a plynu stúpli po tom, ako americké námorníctvo zadržalo iránske plavidlo a Teherán odpovedal paľbou na lode a opätovným uzavretím Hormuzského prielivu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Zvýšilo sa očakávanie obchodníkov, že britská centrálna banka tento rok zvýši svoje úrokové sadzby. Nie sú si však na 100 percent istí, či Bank of England úroky zvýši viac ako raz.
Dôvodom rastu výnosov zo štátnych cenných papierov Británie sú však aj vnútropolitické riziká, keďže sa zosilňuje kontroverzia v súvislosti s tým, že premiér Keir Starmer vymenoval Petera Mandelsona za veľvyslanca vo Washingtone a potom sa ukázalo, že pred vymenovaním nedostal bezpečnostnú previerku.
