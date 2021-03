Frankfurt nad Mohanom 2. marca (TASR) - Výnosy z dlhopisov eurozóny sa v utorok mierne zvýšili. Najviac pritom stúpli v prípade štátov na juhu Európy na čele s Talianskom po tom, ako sa začali šíriť správy, že vláda v Ríme by mohla čoskoro požiadať parlament o súhlas s ďalšími výdavkami na nové balíky stimulov.



Po februárovom slabom výkone, keď dlhopisy zaznamenali najhoršie mesačné výsledky za uplynulé roky pre obavy, že fiškálne stimuly v USA zvýšia infláciu, začiatkom tohto týždňa trhy zmenili kurz. Výnosy z dlhopisov tak začali stúpať, najmä v prípade dlhopisov z Európy a Ázie.



V utorok sa však situácia začala upokojovať. Výnosy z 10-ročných nemeckých dlhopisov, ktoré slúžia ako referenčné v rámci eurozóny, do 12.40 h SEČ vzrástli len o 2 bázické body na -0,32 %.



Juhoeurópske dlhopisy však stúpli o niečo viac, zvlášť talianske. Konkrétne výnos z 10-ročných talianskych bondov sa zvýšil o 4 bázické body na 0,71 %.



Analytici to pripísali správam, že talianska vláda podľa zdrojov oboznámených so situáciou, požiada možno už budúci mesiac parlament o súhlas s ďalšími výdavkami.



V nasledujúcich dňoch sa preto očakáva tlak na talianske dlhopisy vrátane tzv. zelených dlhopisov.