Výnosy z francúzskych dlhopisov aj európske akcie vzrástli
Francúzsky index CAC 40 sa do 9.05 SELČ zvýšil o 0,5 %. Aj nemecký DAX stúpol o 0,5 % a britský index FTSE 100 o 0,1 %.
Paríž/Londýn 15. septembra (TASR) - Výnosy francúzskych dlhopisov sa v pondelok zvýšili a euro kleslo po znížení ratingu druhej najväčšej ekonomiky eurozóny agentúrou Fitch. Európske akcie mierne vzrástli. TASR o tom informuje na základe správ AP a businesstimes.
Výnos z desaťročných štátnych dlhopisov Francúzska prekročil hranicu 3,5 % po tom, ako agentúra Fitch v piatok (12. 9.) znížila rating krajiny na A+ z AA-. Agentúra pritom poukázala na politickú nestabilitu a rastúci dlh.
Zníženie ratingu nasledovalo po rezignácii bývalého premiéra Francoisa Bayroua minulý týždeň, keďže sa mu nepodarilo získať podporu pre program zvyšovania daní a škrtov vo výdavkoch. Bayrou predložil nepopulárny plán na zrušenie dvoch štátnych sviatkov s cieľom ušetriť náklady.
Nový premiér Sébastien Lecornu musí teraz viesť rozpočtové rokovania a predložiť parlamentu návrh rozpočtu na rok 2026 do 7. októbra s možným predĺžením do 13. októbra. Deficit Francúzska sa tento rok predpokladá na úrovni 5,4 % hrubého domáceho produktu.
Spoločná európska mena v pondelok mierne klesla na 1,1725 USD/EUR. A stratila približne 0,2 % aj voči libre a japonskému jenu.
Európske akcie však v pondelok mierne vzrástli a začali nový týždeň v pozitívnom duchu pred niekoľkými kľúčovými zasadnutiami centrálnych bánk vrátane amerického Federálneho rezervného systému a Bank of England.
