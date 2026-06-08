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Výnosy z nemeckých 10-ročných dlhopisov stúpli na dvojtýždňové maximum
S blížiacim sa zasadnutím ECB sa všeobecne očakáva zvýšenie úrokov o 25 bázických bodov.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 8. júna (TASR) - Výnosy z nemeckých 10-ročných štátnych dlhopisov sa v pondelok vyšplhali nad úroveň 3,05 %. Dostali sa tak najvyššie od 21. mája, keďže obchodníci predpokladajú tri zvýšenia úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB) v tomto roku. Rast výnosov podporili aj slabnúce nádeje na rýchle znovuotvorenie Hormuzského prielivu v kombinácii s rastom ceny severomorskej ropnej zmesi Brent o viac ako 4 % po tom, ako Irán a Izrael proti sebe navzájom podnikli raketové útoky. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
S blížiacim sa zasadnutím ECB sa všeobecne očakáva zvýšenie úrokov o 25 bázických bodov. Inflácia v eurozóne totiž v máji vzrástla na 3,2 %, čiže najvyššie za viac ako dva a pol roka. Tieto očakávania však zneistila správa o tom, že hrubý domáci produkt eurozóny sa v prvom kvartáli prvýkrát od záveru roka 2022 zmenšil, pričom išlo o najprudší pokles od polovice roka 2020.
Peňažné trhy teraz odhadujú, že depozitná sadzba ECB do záveru roka stúpne na úroveň približne 2,7 % z terajších 2 %. Takmer s istotou očakávajú prvé zvýšenie úrokov tento mesiac a druhé v septembri.
S blížiacim sa zasadnutím ECB sa všeobecne očakáva zvýšenie úrokov o 25 bázických bodov. Inflácia v eurozóne totiž v máji vzrástla na 3,2 %, čiže najvyššie za viac ako dva a pol roka. Tieto očakávania však zneistila správa o tom, že hrubý domáci produkt eurozóny sa v prvom kvartáli prvýkrát od záveru roka 2022 zmenšil, pričom išlo o najprudší pokles od polovice roka 2020.
Peňažné trhy teraz odhadujú, že depozitná sadzba ECB do záveru roka stúpne na úroveň približne 2,7 % z terajších 2 %. Takmer s istotou očakávajú prvé zvýšenie úrokov tento mesiac a druhé v septembri.