Veľký Krtíš 20. septembra (TASR) – Výnosy z tohtoročnej žatvy v regióne Veľkého Krtíša sú rôzne, súvisí to s horúcim letom a suchom. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.



Tohtoročná žatva sa v regióne začala v 26. kalendárnom týždni. "Poľnohospodári začali zbierať úrodu najskôr v južných častiach okresu. Žatva postupovala v tejto lokalite podľa toho, ako obilie dozrievalo," spomenula s tým, že postupne zberali pšenicu, jačmeň a repky. Dodala, že už počas žatvy poľnohospodárom počasie napovedalo, že tohtoročná žatva bude aj v oblasti Veľkého Krtíša poznačená nedostatkom zrážok. Podľa hovorkyne k tomu prispel aj výrazný vietor, ktorý pôdu ešte viac vysušil. Poznamenala tiež, že menšie poľnohospodárske podniky ukončili žatvu v polovici júla. Boli to najmä tie, ktoré hospodária na juhu okresu.



Holéciová potvrdila, že žatevné práce v celom Veľkokrtíšskom okrese sa skončili v 29. týždni. Mimoriadne horúce a suché počasie negatívne poznamenalo hektárové výnosy. "V severných častiach okresu plochy repky a tritikale, čo je hybrid pšenice a raže, zožrala poľovná zver. Bolo to až do takej miery, že tieto plodiny poľnohospodári ani nezbierali," zdôraznila.



Ako informovala, hustosiate obilniny poľnohospodári v okrese zbierali z výmery 10.518 hektárov. Dosiahli produkciu vyše 46.800 ton. V prípade repky zbierali túto plodiny z výmery 3060 hektárov. Pokosili 6700 ton repky. Údaje sú podľa hovorkyne len za členov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.



Rok 2022 hodnotí SPPK z porovnania rokov 2017 až 2021 pre extrémne počasie ako zlý, uzavrela Holéciová.