Výpadok nových vozidiel núti k uvádzaniu len orientačnej ceny za autá

Bratislava 23. novembra (TASR) – Stav, v ktorom sa automobilky nachádzajú už od minulého roka, odkedy nestíhajú z dôvodu nedostatku čipov a súčiastok vyrábať, sa nezlepšuje. Trh aj naďalej bojuje s výpadkom nových vozidiel, čo núti k tomu, že cenu za vozidlo uvádzajú len ako orientačnú. Konštatuje to Michal Duška, obchodný riaditeľ spoločnosti Arval Slovakia, ktorá sa špecializuje na operatívny lízing automobilov.



Duška podotkol, že kým ešte pred dvoma rokmi bolo bežné, že zákazník vedel nielen to, kedy auto dostane, ale aj cenu, ktorú zaň zaplatí, v súčasnosti tomu tak nie je. "Niektorí predajcovia vedia garantovať cenu po dobu jedného roka, problémom však je, že dodávky áut túto hranicu zväčša prekročia," upozornil.



Poznamenal tiež, že aktuálne sa na nové osobné auto čaká viac ako rok a v prípade úžitkových vozidiel je tomu ešte dlhšie. "V súčasnosti si zrejme nikto nedovolí odhadnúť, kedy sa priemerné čakacie lehoty na novovyrobené autá skrátia," dodal s tým, že súčasné okolnosti nenasvedčujú tomu, že by sa situácia mala zlepšiť. Zároveň čaká, ako sa na dodávkach áut podpíše energetická kríza.