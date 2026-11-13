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Výpadok služieb Microsoftu zasiahol viaceré veľké nemecké spoločnosti
Rozsiahly výpadok služieb spoločnosti Microsoft, ktorý ovplyvnil napríklad produkty Outlook či Teams, zasiahol už vo štvrtok (12. 11.) širokú škálu služieb Microsoft 365.
Autor TASR
Berlín 13. novembra (TASR) - Výpadok služieb spoločnosti Microsoft zasiahol viaceré nemecké firmy vrátane koncernov Siemens, Deutsche Bahn a Volkswagen, napísal v piatok denník Bild. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Priemyselný konglomerát Siemens hlásil oneskorenia v komunikácii. Národný železničný prepravca Deutsche Bahn uviedol, že informácie o zmenách v cestovných poriadkoch vlakov prichádzali s oneskorením v dôsledku problémov s e-mailmi. Spoločnosť však zdôraznila, že vlaky „fungujú nezávisle od systémov Microsoftu“, vďaka čomu zostáva železničná doprava v krajine stabilná.
Energetická spoločnosť E.ON a telekomunikačný operátor Telekom taktiež zaznamenali ťažkosti pri odosielaní správ. Automobilka Volkswagen informovala o problémoch s cloudovou službou Microsoft 365 a uviedla, že je v úzkom kontakte s americkou korporáciou. Spolkový úrad pre bezpečnosť informačnej techniky (BSI) uviedol, že výpadok mohol mať pre nemecké spoločnosti významné dôsledky.
Rozsiahly výpadok služieb spoločnosti Microsoft, ktorý ovplyvnil napríklad produkty Outlook či Teams, zasiahol už vo štvrtok (12. 11.) širokú škálu služieb Microsoft 365 vrátane aplikácií Outlook, Teams a asistenta umelej inteligencie Copilot. Spoločnosť Microsoft so sídlom v Redmonde vo Washingtone uviedla, že výpadok zapríčinili problémy so servermi a nič nenasvedčuje tomu, že by ho niekto spôsobil úmyselne. Zároveň zdôraznila, že skúša rôzne spôsoby, ako obnoviť prevádzku riadiacich počítačov.
Priemyselný konglomerát Siemens hlásil oneskorenia v komunikácii. Národný železničný prepravca Deutsche Bahn uviedol, že informácie o zmenách v cestovných poriadkoch vlakov prichádzali s oneskorením v dôsledku problémov s e-mailmi. Spoločnosť však zdôraznila, že vlaky „fungujú nezávisle od systémov Microsoftu“, vďaka čomu zostáva železničná doprava v krajine stabilná.
Energetická spoločnosť E.ON a telekomunikačný operátor Telekom taktiež zaznamenali ťažkosti pri odosielaní správ. Automobilka Volkswagen informovala o problémoch s cloudovou službou Microsoft 365 a uviedla, že je v úzkom kontakte s americkou korporáciou. Spolkový úrad pre bezpečnosť informačnej techniky (BSI) uviedol, že výpadok mohol mať pre nemecké spoločnosti významné dôsledky.
Rozsiahly výpadok služieb spoločnosti Microsoft, ktorý ovplyvnil napríklad produkty Outlook či Teams, zasiahol už vo štvrtok (12. 11.) širokú škálu služieb Microsoft 365 vrátane aplikácií Outlook, Teams a asistenta umelej inteligencie Copilot. Spoločnosť Microsoft so sídlom v Redmonde vo Washingtone uviedla, že výpadok zapríčinili problémy so servermi a nič nenasvedčuje tomu, že by ho niekto spôsobil úmyselne. Zároveň zdôraznila, že skúša rôzne spôsoby, ako obnoviť prevádzku riadiacich počítačov.