Výpadok zasiahol približne 8,5 milióna zariadení so systémom Windows

Seattle 21. júla (TASR) - Globálny výpadok počítačových systémov pre chybnú aktualizáciu softvéru kybernetickej bezpečnostnej firmy CrowdStrike zasiahol približne 8,5 milióna počítačov so systémom Windows. Americký technologický gigant Microsoft to uviedol v sobotu (20. 7.) na svojom blogu. TASR o tom informuje na základe správ Reuters, AP a DPA.



"Odhadujeme, že aktualizácia CrowdStrike ovplyvnila 8,5 milióna zariadení so systémom Windows alebo menej ako 1 % všetkých počítačov so systémom Windows," napísal Microsoft.



Aktualizácia softvéru od globálnej firmy CrowdStrike, ktorá sa zaoberá kybernetickou bezpečnosťou, jedného z najväčších operátorov v tomto odvetví, vyvolala systémové problémy, ktoré uzemnili lety, prinútili vysielateľov prestať vysielať a ponechali zákazníkov bez prístupu k službám, ako sú zdravotná starostlivosť alebo bankovníctvo.



"Aj keď bolo toto percento malé, široké ekonomické a spoločenské dôsledky odrážajú používanie softvéru CrowdStrike firmami, ktoré poskytujú mnohé dôležité služby," uviedol Microsoft vo svojom blogovom príspevku.



CrowdStrike pomohol vyvinúť riešenie, ktoré pomôže infraštruktúre Azure od spoločnosti Microsoft urýchliť opravu, informoval Microsoft. Dodal, že spolupracoval aj s webovými službami Amazon a cloudovou platformou Google a zdieľal s nimi informácie o dôsledkoch v celom odvetví.



Odvetvie leteckej dopravy sa v sobotu spamätávalo z výpadku, ktorý zapríčinil zrušenie tisícov letov.



Agentúra AP zase informovala, že jednou z najzasiahnutejších leteckých spoločností bola americká Delta Air Lines, ktorá v sobotu zrušila viac ako 800 letov alebo štvrtinu svojho letového poriadku, pričom toto číslo nezahŕňalo regionálne lety Delta Connection. Nasledovali United Airlines, ktoré zrušili takmer 400 letov.



V celých USA bolo v sobotu zrušených približne 3,5 % plánovaných letov. Zasiahnutejšia bola len Austrália. V Británii, vo Francúzsku a Brazílii to bolo približne 1 % a v Kanade, Taliansku a Indii zhruba 2 % letov.



Robert Mann, bývalý riaditeľ leteckej spoločnosti a teraz konzultant v oblasti New Yorku, povedal, že nie je presne jasné, prečo výpadok tak tvrdo zasiahol americké letecké spoločnosti. Za možné príčiny označil vyšší stupeň outsourcingu technológie a väčšie používanie operačného systému Microsoftu.



Zdá sa, že európske aerolínie a letiská sa pomaly zotavujú, hoci Lufthansa a jej pobočky ešte zrušili desiatky letov.



Londýnske letisko Heathrow uviedlo, že "všetky systémy sú opäť v prevádzke". Lety na hlavnom berlínskom letisku odlietali podľa plánu alebo takmer podľa plánu, informovala nemecká tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na hovorcu letiska.