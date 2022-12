Výpadok zimnej charterovej sezóny v Poprade kompenzujú súkromné lety

Poprad 30. decembra (TASR) - Vojna na Ukrajine výrazne ovplyvnila zimnú sezónu na popradskom letisku. Pre TASR to potvrdil marketingový manažér Martin Švidroň s tým, že za bežných okolností by prvý charterový let dobre etablovanej linky Kyjev - Poprad privítali už 29. decembra.



"Situácia na Ukrajine sa nás bytostne dotýka, keďže práve naše letisko sa v zimnom letovom poriadku špecializuje na 'incoming' turistov do regiónov Tatier a Liptova," uviedol Švidroň. Okrem Ukrajincov by na lyžovačku v tomto čase prilietavali súkromnými lietadlami aj návštevníci z rusky hovoriacich krajín. Vojnový konflikt prišiel tesne po pandémii, čo podľa neho spôsobilo aj odklad zimnej linky Riga – Poprad, prostredníctvom ktorej do Popradu cestovali turisti z Pobaltia, Ruska a Škandinávie.



"Počet leteckých pohybov nám však aj napriek tejto situácii stúpa. Už v novembri sme mali vyše 10.000 leteckých pohybov za rok 2022. Rastú nám počty biznis a súkromných letov, keďže počas pandémie klienti z prvej triedy presadli do súkromných lietadiel. Rastú tiež výcvikové a vyhliadkové lety," dodal riaditeľ letiska Martin Rakovský. S tržbami pomáha aj neletecký obchod a činnosť, ktorá vzniká efektívnym využívaním letiskovej infraštruktúry a zázemia.



Výpadok zimnej charterovej sezóny sa podľa riaditeľa negatívne prejaví v počte prepravených cestujúcich, keďže súkromné lietadlá neprepravia také množstvo turistov. V Poprade preto očakávajú celkovo 45-percentný pokles oproti rekordnému roku 2019. "Na druhej strane máme takmer štyrikrát viac prepravených cestujúcich ako vlani. Bez vojnového konfliktu by sme tak rástli násobne rýchlejšie a už dnes by sme ohlasovali historicky najlepšie čísla," skonštatoval Rakovský.



Dodal, že letisko má hotové nové projekty aj s ponukami na otvorenie liniek, vyžaduje si to však väčšiu podporu, či už zo strany štátu, kraja, regiónu a organizácií cestovného ruchu. Dôležitý je podľa riaditeľa aj marketing na nových trhoch od Slovakia Travel. "Sme medzinárodné letisko schengenského typu s 85-ročnou históriou patriace do multimodálneho koridora TEN-T, sme súčasťou hlavnej siete dopravnej infraštruktúry v rámci Európy. V Poprade sa prepája diaľničný, železničný a letecký uzol. Špeciálne z tohto titulu by sa pri správnom vedení mali dať získať obrovské investície aj z európskych zdrojov tak, ako to robia Poliaci," zdôraznil Rakovský. Naši susedia sú podľa neho z pohľadu financovania leteckej infraštruktúry z fondov EÚ roky pred nami. Dodal, že situáciu aktívne riešia aj s rezortom dopravy ako hlavným akcionárom letiska.