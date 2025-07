Výpis z listu vlastníctva sa dá znova získať na pošte

Bratislava 15. júla (TASR) - Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR pokračuje v obnove služieb, ktoré boli po januárovom kybernetickom útoku dočasne obmedzené. Od utorka spúšťa službu poskytovania elektronických úradných výpisov z listu vlastníctva a kópie z katastrálnej mapy na Integrovaných obslužných miestach Slovenskej pošty. Informoval o tom ÚGKK.



Občan môže bez ohľadu na to, kde sa nehnuteľnosť nachádza získať platný dokument na právne účely priamo na najbližšej pošte. „Slovenská pošta je prirodzenou kontaktnou sieťou pre milióny ľudí. Som rád, že v spolupráci s rezortom geodézie a katastra vraciame na naše priehradky aj listy vlastníctva a mapové výpisy. Znamená to menej cestovania, kratšie čakacie doby a viac pohodlia pre občanov v každom regióne,“ povedal minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru -SD).



Zároveň ÚGKK obnovil napojenie na Centrálnu platformu dátovej integrácie (CPDI, pôvodne CSRU). Orgány verejnej správy tak znovu získavajú prístup k aktuálnym údajom katastra prostredníctvom portálu oversi.gov.sk a môžu plnohodnotne uplatňovať princíp „Jedenkrát a dosť“. Občan alebo podnikateľ nebude musieť nosiť list vlastníctva z miesta na miesto - úradník si ho overí v reálnom čase priamo v systéme.



Do konca leta plánuje úrad spustiť ešte menšie služby pre profesionálov. Aktuálne sa úrad sústreďuje najmä na postupné zavádzanie nového informačného systému ISKN 2.0, ktorý prinesie rýchlejšie a bezpečnejšie služby v modernom rozhraní.