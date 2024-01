Výpis z Registra bankových úverov a záruk sa dá získať aj elektronicky

Bratislava 2. januára (TASR) - Od začiatku tohto roka je právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom sprístupnená okrem listinnej aj elektronická forma výpisu z Registra bankových úverov a záruk (RBÚZ). Výpis je zasielaný prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy a pri kompletnom vybavení žiadosti elektronicky je poplatok polovičný. Informovala o tom Národná banka Slovenska (NBS).



"Údaje z Registra bankových úverov a záruk sa poskytujú formou výpisu na základe žiadosti podanej dotknutou právnickou osobou či fyzickou osobou podnikateľom. Takýto výpis obsahuje informácie týkajúce sa výlučne daného klienta a nástrojov, ktoré sú voči nemu v RBÚZ evidované," priblížila centrálna banka. Z registra neposkytuje výpisy týkajúce sa fyzických osôb nepodnikateľov. V tomto prípade je potrebné obrátiť sa na spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau.



Žiadosť o výpis môžu záujemcovia doručiť viacerými spôsobmi. A to vyplnením elektronického formulára žiadosti prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy, zaslaním listinnej formy žiadosti na adresu NBS, prípadne jej odovzdaním v podateľni banky.



"NBS poskytne klientovi výpis zvyčajne do 10 kalendárnych dní, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia kompletnej žiadosti," doplnila centrálna banka. Klient si môže zvoliť aj spôsob poskytnutia výpisu. Medzi možnosti patrí poskytnutie elektronického výpisu prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy, doručením na zvolenú adresu, osobným prevzatím alebo prevzatím splnomocnenou osobou v ústredí NBS.



Za vystavenie výpisu z registra záruk sa účtuje žiadateľovi poplatok, ktorý je závislý od spôsobu podania žiadosti, spôsobu poskytnutia výpisu a počtu referenčných dátumov uvedených v žiadosti. V prípade elektronickej komunikácie sa poplatok pohybuje od 10 eur, pri iných spôsoboch od 20 eur za výpis. Platbu je potrebné uhradiť pred poskytnutím výpisu, a to bankovým prevodom alebo v pokladnici ústredia NBS.