Vyplácanie vdovského a vdoveckého dôchodku sa nezmení

Bratislava 3. júna (TASR) - Podmienky vyplácania vdovského a vdoveckého dôchodku sa nezmenia. Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý predložili poslankyne opozičného PS Simona Petrík a Lucia Plaváková. Ich cieľom bolo odstrániť diskrimináciu vo vyplácaní týchto dôchodkov voči ženám a mužom, ktorí vychovali jedno dieťa alebo nevychovali žiadne dieťa.



Predkladateľky pripomenuli, že v súčasnosti má táto skupina ľudí nárok na vdovský a vdovecký dôchodok len v období prvých dvoch rokov od smrti manžela či manželky a následne až po dosiahnutí 57. roku života, resp. dôchodkového veku. Cieľom je vrátiť do systému spravodlivosť aj pre tieto vdovy a vdovcov. Navrhovali preto pre všetkých zjednotiť vek, od dosiahnutia ktorého budú mať nárok na riadny vdovský a vdovecký dôchodok, a síce od dovŕšenia 52. roku života.



„Neexistuje žiaden relevantný dôvod, prečo by vyššie uvedené dotknuté skupiny obyvateľstva nemali mať nárok na vdovský/vdovecký dôchodok už počas ich aktívneho života, kedy trpia stratou partnera/partnerky a jeho/jej príjmu v rodine rovnako ako matka/otec dvoch či viacerých detí,“ dodali opozičné poslankyne.