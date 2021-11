Na pomoc cestovnému ruchu zatiaľ odišlo cez 120 miliónov eur

Bratislava 2. novembra (TASR) - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR vyplatilo na pomoc cestovnému ruchu a gastru už viac než 120 miliónov eur. Podnikatelia z tohto segmentu môžu rezort žiadať o pomoc aj naďalej. Zdôraznil to v utorok hovorca rezortu Ivan Rudolf. Dodal, že ministerstvo v súčasnosti analyzuje spôsoby, ako sektoru pomôcť aj v jesenných mesiacoch. Zároveň s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR chce rokovať o zmenách v COVID automate.



"Ministerstvo dopravy má naďalej otvorenú schému pomoci 'de minimis'. Podnikatelia v gastre a cestovnom ruchu tak stále môžu žiadať o kompenzáciu fixných nákladov spôsobených pandémiou za obdobie od 1. apríla 2020 do 31. mája 2021," skonštatoval hovorca. Štát v rámci tejto schémy vyplatil už viac ako 117 miliónov eur, presne 14.393 žiadateľom. Ďalšie necelé tri tisícky žiadostí sú v schvaľovacom procese alebo tesne pred vyplatením.



Rezort naďalej pokračuje aj s pomocou v rámci takzvanej 'veľkej' schémy pomoci, kde je limit na žiadateľa milión eur. Oprávnené obdobie pomoci je od 1. apríla 2020 do 31. marca 2021, pričom v krátkom čase plánuje ministerstvo túto pomoc rozšíriť aj o apríl a máj tohto roka.



Ministerstvo zároveň plánuje jesennú pomoc podnikateľom z tohto sektora. Deklaruje, že financií vyčlenených na pomoc má zatiaľ dostatok. "Sme pripravení pokračovať s pomocou. Tí, ktorí vyčerpajú pomoc zo schémy de minimis, môžu žiadať z tzv. veľkej schémy, kde je limit na žiadateľa milión eur," povedal generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na MDV Tomáš Ondrčka. Zároveň však platí, že pomoc je možné vyplácať len spätne.



Aby bolo vyplácanie pomoci čo najrýchlejšie, na ministerstve personálne posilnili odbor štátnej pomoci. Podľa Ondrčku rezort veľmi aktívne komunikuje s oblastnými organizáciami cestovného ruchu a podnikateľmi, na základe čoho dobre pozná situáciu v regiónoch a dokáže tak zanalyzovať všetky možnosti ďalšej pomoci.



Ministerstvo vyzdvihlo, že leto v cestovnom ruchu na Slovensku bolo úspešnejšie než to minulé. Ilustroval to na rekordnom počte domácich turistov v slovenských ubytovacích zariadeniach (3,2 milióna prenocovaní). "Uvedomujeme si však, že najlepšou pomocou by bolo, keby podniky zostali otvorené a mohli tvoriť tržby. To si však vyžaduje zmeny COVID automatu, o ktorých chceme rokovať s Ministerstvom zdravotníctva SR," uzavrel hovorca ministerstva.