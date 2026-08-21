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Vyplatili pomoc 329 domácnostiam postihnutým krupobitím na východe SR

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Búrka s krupobitím. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Celkový objem vyplatenej pomoci už dosiahol viac ako 411. 000 eur.

Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR vyplatilo finančnú humanitárnu pomoc 329 domácnostiam na východnom Slovensku, ktoré v júli zasiahli silné búrky a krupobitie. Celkový objem vyplatenej pomoci už dosiahol viac ako 411.000 eur, informoval v piatok rezort. Po zmapovaní škôd sa podľa neho bude vláda zaoberať aj ďalšími možnosťami finančnej pomoci.

Finančná humanitárna pomoc má rodinám pomôcť preklenúť prvé obdobie po živelnej pohrome a pokryť najnaliehavejšie výdavky spojené s poškodením ich obydlí a majetku. „Robíme všetko pre to, aby sa oprávnená pomoc dostala k zasiahnutým ľuďom čo najrýchlejšie,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD).

Ministerstvo práce zároveň dostalo žiadosti od troch obcí v celkovej výške 45.000 eur. Avizovalo, že ich vyplatí v najbližšom období. Obce môžu žiadať o dotáciu vo výške 15.000 eur, ktorú musia použiť na materiálnu pomoc svojim obyvateľom.

Maximálna výška finančnej humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu alebo domácnosť je 1500 eur. V odôvodnených prípadoch môže byť pomoc poskytnutá aj opakovane. Pri posudzovaní žiadostí sa preveruje ich opodstatnenosť, rozsah škôd a splnenie zákonných podmienok. Pomoc pritom slúži na preklenutie akútnych problémov v prvých dňoch po živelnej pohrome, náhrada škody je už podľa rezortu „vecou poistenia“.

Obyvatelia zároveň mohli využiť bezplatné právne poradenstvo v poradniach komplexnej pomoci pri úradoch práce, a to najmä pri riešení poistných udalostí a komunikácii s poisťovňami.

Rezort práce je podľa svojho tlačového oddelenia pripravený aj naďalej poskytovať potrebnú pomoc a podporu ľuďom, ktorí sa ocitnú v náročnej životnej situácii v dôsledku podobných mimoriadnych udalostí. V piatok pre TASR potvrdil, že finančnú humanitárnu pomoc je pripravený poskytnúť aj po štvrtkových (20. 8.) búrkach na západe Slovenska, ak ľudia predložia relevantné žiadosti.
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