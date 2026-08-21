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Vyplatili pomoc 329 domácnostiam postihnutým krupobitím na východe SR
Celkový objem vyplatenej pomoci už dosiahol viac ako 411. 000 eur.
Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR vyplatilo finančnú humanitárnu pomoc 329 domácnostiam na východnom Slovensku, ktoré v júli zasiahli silné búrky a krupobitie. Celkový objem vyplatenej pomoci už dosiahol viac ako 411.000 eur, informoval v piatok rezort. Po zmapovaní škôd sa podľa neho bude vláda zaoberať aj ďalšími možnosťami finančnej pomoci.
Finančná humanitárna pomoc má rodinám pomôcť preklenúť prvé obdobie po živelnej pohrome a pokryť najnaliehavejšie výdavky spojené s poškodením ich obydlí a majetku. „Robíme všetko pre to, aby sa oprávnená pomoc dostala k zasiahnutým ľuďom čo najrýchlejšie,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD).
Ministerstvo práce zároveň dostalo žiadosti od troch obcí v celkovej výške 45.000 eur. Avizovalo, že ich vyplatí v najbližšom období. Obce môžu žiadať o dotáciu vo výške 15.000 eur, ktorú musia použiť na materiálnu pomoc svojim obyvateľom.
Maximálna výška finančnej humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu alebo domácnosť je 1500 eur. V odôvodnených prípadoch môže byť pomoc poskytnutá aj opakovane. Pri posudzovaní žiadostí sa preveruje ich opodstatnenosť, rozsah škôd a splnenie zákonných podmienok. Pomoc pritom slúži na preklenutie akútnych problémov v prvých dňoch po živelnej pohrome, náhrada škody je už podľa rezortu „vecou poistenia“.
Obyvatelia zároveň mohli využiť bezplatné právne poradenstvo v poradniach komplexnej pomoci pri úradoch práce, a to najmä pri riešení poistných udalostí a komunikácii s poisťovňami.
Rezort práce je podľa svojho tlačového oddelenia pripravený aj naďalej poskytovať potrebnú pomoc a podporu ľuďom, ktorí sa ocitnú v náročnej životnej situácii v dôsledku podobných mimoriadnych udalostí. V piatok pre TASR potvrdil, že finančnú humanitárnu pomoc je pripravený poskytnúť aj po štvrtkových (20. 8.) búrkach na západe Slovenska, ak ľudia predložia relevantné žiadosti.
Finančná humanitárna pomoc má rodinám pomôcť preklenúť prvé obdobie po živelnej pohrome a pokryť najnaliehavejšie výdavky spojené s poškodením ich obydlí a majetku. „Robíme všetko pre to, aby sa oprávnená pomoc dostala k zasiahnutým ľuďom čo najrýchlejšie,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD).
Ministerstvo práce zároveň dostalo žiadosti od troch obcí v celkovej výške 45.000 eur. Avizovalo, že ich vyplatí v najbližšom období. Obce môžu žiadať o dotáciu vo výške 15.000 eur, ktorú musia použiť na materiálnu pomoc svojim obyvateľom.
Maximálna výška finančnej humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu alebo domácnosť je 1500 eur. V odôvodnených prípadoch môže byť pomoc poskytnutá aj opakovane. Pri posudzovaní žiadostí sa preveruje ich opodstatnenosť, rozsah škôd a splnenie zákonných podmienok. Pomoc pritom slúži na preklenutie akútnych problémov v prvých dňoch po živelnej pohrome, náhrada škody je už podľa rezortu „vecou poistenia“.
Obyvatelia zároveň mohli využiť bezplatné právne poradenstvo v poradniach komplexnej pomoci pri úradoch práce, a to najmä pri riešení poistných udalostí a komunikácii s poisťovňami.
Rezort práce je podľa svojho tlačového oddelenia pripravený aj naďalej poskytovať potrebnú pomoc a podporu ľuďom, ktorí sa ocitnú v náročnej životnej situácii v dôsledku podobných mimoriadnych udalostí. V piatok pre TASR potvrdil, že finančnú humanitárnu pomoc je pripravený poskytnúť aj po štvrtkových (20. 8.) búrkach na západe Slovenska, ak ľudia predložia relevantné žiadosti.