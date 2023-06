Vyplatili už viac ako 100.000 žiadostí o kompenzácie za energie

Bratislava 28. júna (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vyplatilo k 26. júnu už viac ako 100.000 žiadostí o kompenzácie vysokých cien energií v celkovej výške presahujúcej 118 miliónov eur. Z tohto počtu predstavujú vybrané subjekty verejnej správy a cirkevné organizácie 36.008 žiadostí vo výške 14 miliónov eur, informovalo v stredu MH.



Rezort hospodárstva eviduje celkovo 117.000 prijatých žiadostí o takzvané energokompenzácie vo výške takmer 154 miliónov eur, vybrané subjekty verejnej správy a cirkevných organizácií predstavujú 40.000 žiadostí v sume takmer 18 miliónov eur. MH zároveň pripomína, že spustená výzva pre pokrytie dodatočných nákladov v súvislosti s vysokými cenami energií pre všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť bola predĺžená do 30. septembra.



Zároveň sa predĺžila aj lehota na predkladanie žiadostí o tzv. energokompenzácie, a to až do 30. novembra. Žiadosti o kompenzácie môžu subjekty zasielať jednotlivo alebo súhrnne za viac mesiacov. Výzva pre vybrané subjekty verejnej správy, cirkevné organizácie a náboženské spoločnosti trvá do konca decembra, pričom oprávnené subjekty môžu podávať žiadosti až do konca februára 2024. Všetky informácie k obom výzvam sú k dispozícii na webovom sídle ministerstva https://energodotacie.mhsr.sk/.