Vyplatili väčšinu žiadostí bývalých zamestnancov Bukózy

Hencovce 23. decembra (TASR) - Sociálna poisťovňa dostala 428 žiadostí od bývalých zamestnancov Bukóza Holding. Zamestnanci spoločností holdingu Bukóza vo Vranove nad Topľou podali návrh na vyhlásenie konkurzu z dôvodu straty dôvery v pokračovanie samotného podniku. Pracovníci nedostali vyplatené mzdy už od septembra. Ako uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD), k pondelku bolo uspokojených 420 žiadostí.Z nich 360 ľudí už má peniaze na účte. Zvyšní by ich mali dostať ešte v priebehu pondelka, keďže Sociálna poisťovňa požiadala Štátnu pokladnicu o takzvanú súrnu platbu.," uviedol minister. Dodal, že v 80 percentách prípadov ide o vyplatenie maximálnej možnej sumy, ktorú Sociálna poisťovňa z garančného fondu môže preplatiť, teda 4290 eur v čistom.," spresnil Tomáš. Zároveň poďakoval aj majiteľovi holdingu za súčinnosť pri poskytovaní údajov o príjmoch bývalých zamestnancov.Zamestnanci Sociálnej poisťovne stihli spracovať žiadosti v krátkom čase. Ako uviedol riaditeľ Sociálnej poisťovne vo Vranove nad Topľou Ján Karol, pracovali aj nad rámec pracovného času. "," dodal Karol.Podľa predsedníčky Odborového zväzu Drevo, lesy, voda Vlasty Szabovej je to klasický príklad, ako by to malo v našom štáte fungovať. "," uviedla Szabová.Okres Vranov nad Topľou je piatym okresom na Slovensku s najvyššou nezamestnanosťou, ktorá dosahuje 7,77 percenta, uviedol riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou Marek Baran.," doplnil Baran.Tomáš potvrdil, že s českým majiteľom holdingu sa majú ešte stretnúť členovia vlády, pretože im chce prezentovať plán, ako využiť areál podniku aj naďalej. "," uzavrel minister.