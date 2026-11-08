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Vyplatili zálohy v rámci programu Obnov dom mini vo výške 4,12 mil.eur
Envirorezort v spolupráci so SAŽP upresňuje finálne nastavenie výzvy aj s konkrétnym dátumom zverejnenia.
Autor TASR
Bratislava 8. novembra (TASR) - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyplatila zálohy v rámci programu Obnov dom mini+ vo výške 4,12 milióna eur. K 7. novembru eviduje 764 zmlúv o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zverejnených v Centrálnom registri zmlúv, 762 vyplatených záloh a päť ukončených a uhradených projektov. Informovala o tom na sociálnej sieti.
„SAŽP ubezpečuje všetkých svojich zmluvných partnerov, predovšetkým žiadateľov a klientov programu Obnov dom mini+, že aj napriek nedávnym personálnym zmenám vo vedení organizácie implementácia programu úspešne pokračuje,“ deklarovala. Chce tak vyvrátiť obavy verejnosti z predlžovania termínov jednotlivých úkonov.
Ako pre TASR uviedla agentúra, aktuálne vyhodnocujú prvé kolo výzvy programu Obnov dom mini, ktoré uzavrela 31. augusta. Podávanie žiadostí o poskytnutie príspevku na obnovu rodinných domov bude možné po vyhlásení ďalšieho kola výzvy. Envirorezort v spolupráci so SAŽP upresňuje finálne nastavenie výzvy aj s konkrétnym dátumom zverejnenia.
„Nové kolo výzvy bude opäť vyhlásené pre nízkopríjmové domácnosti v rámci celého Slovenska a predpokladáme, že konkrétne podmienky vrátane podporovaných opatrení a celkovej alokácie, ako aj definitívny termín spustenia prijímania žiadostí, oznámime v najbližšom období a v dostatočnom predstihu pred jej vyhlásením,“ priblížila enviroagentúra. Deklaruje, že o všetkých podrobnostiach bude verejnosť informovať prostredníctvom oficiálnych komunikačných kanálov programu Obnov dom.
„SAŽP ubezpečuje všetkých svojich zmluvných partnerov, predovšetkým žiadateľov a klientov programu Obnov dom mini+, že aj napriek nedávnym personálnym zmenám vo vedení organizácie implementácia programu úspešne pokračuje,“ deklarovala. Chce tak vyvrátiť obavy verejnosti z predlžovania termínov jednotlivých úkonov.
Ako pre TASR uviedla agentúra, aktuálne vyhodnocujú prvé kolo výzvy programu Obnov dom mini, ktoré uzavrela 31. augusta. Podávanie žiadostí o poskytnutie príspevku na obnovu rodinných domov bude možné po vyhlásení ďalšieho kola výzvy. Envirorezort v spolupráci so SAŽP upresňuje finálne nastavenie výzvy aj s konkrétnym dátumom zverejnenia.
„Nové kolo výzvy bude opäť vyhlásené pre nízkopríjmové domácnosti v rámci celého Slovenska a predpokladáme, že konkrétne podmienky vrátane podporovaných opatrení a celkovej alokácie, ako aj definitívny termín spustenia prijímania žiadostí, oznámime v najbližšom období a v dostatočnom predstihu pred jej vyhlásením,“ priblížila enviroagentúra. Deklaruje, že o všetkých podrobnostiach bude verejnosť informovať prostredníctvom oficiálnych komunikačných kanálov programu Obnov dom.