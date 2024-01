Výplatná fáza v starobnom dôchodkom sporení sa môže posunúť na 2026

Bratislava 13. januára (TASR) - Začiatok zmien vo výplatnej fáze v druhom dôchodkovom pilieri by sa mohol posunúť na rok 2026. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý v stredu (10. 1.) schválila vláda. Návrh pochádza z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



Začiatok novej výplatnej fázy v starobnom dôchodkovom sporení mal byť od roku 2025. "V roku 2023 sa však v pléne Národnej rady Slovenskej republiky nepodarilo presadiť potrebné vecné a legislatívno-technické zmeny, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie vykonateľnosti týchto ustanovení," argumentoval rezort práce v dôvodovej správe.



Je podľa neho potrebné spresniť, aká časť aktuálnej hodnoty osobného dôchodkového účtu sporiteľa má byť po dovŕšení dôchodkového veku použitá na vyplatenie starobného, respektíve predčasného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia. Môže to byť celá hodnota úspor alebo jej polovica. Korekcie majú umožniť rezortu práce vydať aj tri vykonávacie predpisy, na základe ktorých majú Sociálna poisťovňa a dôchodkové správcovské spoločnosti realizovať nové postupy v praxi.



"Vzhľadom na to, že v horizonte 13 mesiacov, ktoré aktuálne zostávajú do nábehu novej výplatnej fázy, nie je možné všetky tieto procesy zrealizovať tak, aby mali dotknuté subjekty aj dostatočnú lehotu na implementáciu novej regulácie, navrhuje sa posunúť účinnosť vybraných ustanovení na 1. januára 2026," dodalo MPSVR SR.



Posunúť do roku 2026 sa má aj účinnosť právnej úpravy, ktorou sa má predĺžiť účasť časti sporiteľov na starobnom dôchodkovom sporení, a teda aj platenie a odvádzanie povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Má tak nastať až do času poberania starobného dôchodku formou doživotného dôchodku.