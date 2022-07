Francúzska vláda: Pri odchode vypnite wi-fi, aby ste ušetrili energiu

Paríž 23. júla 2022 (AFP) – Francúzska vláda vyzvala tento týždeň občanov, aby sa pri rekordne vysokých cenách ropy a plynu snažili šetriť energiou. A to aj tým, že pri odchode na dovolenku vypnú wi-fi routery. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



"Každý kúsok energie, ktorý sme teraz schopní spoločne ušetriť, je energia, ktorú budeme môcť využiť na jeseň alebo v zime," povedal novinárom hovorca vlády Olivier Véran.



"Keď idete na víkend alebo na dovolenku preč z domu, odpojte čo najviac spotrebičov zo zástrčiek, pretože ak to neurobíte, naďalej spotrebúvajú energiu. Mali by ste odpojiť aj svoju wi-fi," povedal.



Výzva odzrkadľuje rastúce obavy vo Francúzsku aj v celej Európe z nedostatku energie neskôr v priebehu tohto roka po tom, ako Rusko po invázii na Ukrajinu znížilo svoje dodávky plynu alebo v prípade niektorých štátov ich úplne zastavilo.



Krajiny Európskej únie (EÚ) sa snažia naplniť zásobníky plynu cez leto, keď je spotreba zvyčajne nižšia ako v zime, no vlna horúčav zvýšila dopyt po elektrine na klimatizáciu. A tá sa niekde vyrába aj z plynu.



"Každodenné úsilie môže mať skutočný vplyv na našu spotrebu energie," pripomenul Véran a dodal, že cieľom Francúzska je naplniť zásobníky plynu na 100 %. Vylúčil povinné opatrenia na úsporu energie, aké zaviedli západné vlády v 70. rokoch minulého storočia, aby sa vyrovnali s dvomi šokmi pri cenách ropy.



Francúzsko je odolnejšie voči následkom ruskej invázie ako väčšina ostatných krajín bloku, pretože približne dve tretiny elektriny vyrába z jadra. Medziročná inflácia však dosiahla v júni 5,8 % a vláda v Paríži sa snaží schváliť nový podporný balík v hodnote 20 miliárd eur, ktorý má pomôcť rodinám s nízkymi príjmami vyrovnať sa s rastúcimi nákladmi na jedlo a cestovanie.