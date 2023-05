Výpočet kompenzácie cien energií pre dodávateľov by sa mohol zmeniť

Bratislava 18. mája (TASR) - Spôsob výpočtu kompenzácií cien energií pre dodávateľov by sa mohol zmeniť tak, aby sa na výpočet nákladov dodávateľských firiem využil ukazovateľ tzv. čistých nákladov. Ten už je v súčasnosti používaný pri výpočte kompenzácií počas platnosti rozhodnutia o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme. Vyplýva to z návrhu novely zákonov o regulácii v sieťových odvetviach a o energetike poslancov OĽANO a Sme rodina, ktorý vo štvrtok Národná rada (NR) SR posunula do druhého čítania.



"Hlavným zámerom zákona je prenastavenie podmienok výpočtu kompenzácií v režime krízovej regulácie, posilnenie ochrany koncových odberateľov elektriny a plynu a vytvorenie dohľadu nad dodávateľmi elektriny a plynu," uviedli poslanci v dôvodovej správe. Dodávatelia podľa nich priebežne získavajú nových zraniteľných odberateľov, pre ktorých pravdepodobne nakupujú elektrinu a plyn za súčasné nízke trhové ceny energií. Potenciálne úspory nákladov na nákup energetických komodít však nie sú v dostatočnej miere premietané do úpravy zmluvných cien.



"Vzhľadom na uvedené okolnosti by bolo potrebné prenastaviť súčasný spôsob kalkulácie kompenzácii pri dodávke elektriny a plynu v rámci schém Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Zároveň by bolo potrebné posilniť dohľad nad dodávateľmi elektriny a plynu pre koncových odberateľov s cieľom zreálnenia zmluvných cien v nadväznosti na vývoj trhových cien energií a umožniť odberateľom lepšiu ponuku férových podmienok a cien dodávky elektriny a plynu," dodali predkladatelia.



Novelou zároveň navrhujú posilnenie dohľadu nad dodávateľmi elektriny a plynu. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) by vykonával dohľad nad dodávateľmi, vyhodnocoval by podmienky nákupu a zazmluvnenia elektriny a plynu z pohľadu primeraného rizika dodávateľského portfólia a uplatňoval by nápravné opatrenia v prípade porušenia predpísaných parametrov. Dodávatelia energií by tak mali ÚRSO poskytovať údaje o cenách a objemoch nákupu, ako aj o cenách a objemoch v zmluvách na dodávku elektriny a plynu s koncovými odberateľmi. Zároveň by mali povinnosť dodržiavať primeranosť nákupného a zmluvného portfólia dodávky elektriny a plynu a pravidelne aktualizovať a zverejňovať cenové ponuky pre neregulovaných koncových odberateľov elektriny a plynu.



Zmena by v prípade schválenia umožnila odberateľom aj zmenu dodávateľa energií, kedykoľvek to považujú za vhodné. Zároveň posúva termín na prihlásenie sa odberateľov do dodávky elektriny alebo plynu za cenu regulovanú úradom na ďalší kalendárny rok z 31. marca na 30. novembra predchádzajúceho roka. "Uvedené opatrenia posilnia konkurenciu medzi dodávateľmi elektriny a plynu, môžu prispieť k tlaku na aktualizáciu ich cenníkov pre odberateľov a umožnia dotknutým odberateľom lepšie sa rozhodnúť o výhodnosti regulovaných alebo neregulovaných cien za dodávku elektriny a plynu na ďalší kalendárny rok," dodali poslanci.