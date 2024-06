Výpoveď by mala byť vyhotovená písomne a riadne doručená

Bratislava 29. júna (TASR) - Ak sa zamestnanec rozhodol skončiť na aktuálnom pôsobisku a rozvíjať svoju kariéru v inej spoločnosti, musí sa so zamestnávateľom dohodnúť na skončení pracovného pomeru dohodou. Pokiaľ k dohode nedôjde, zamestnávateľovi treba podať výpoveď. Ide o relatívne jednoduchý proces, aby však bol platný, výpoveď musí spĺňať určité formálne náležitosti. Mala by byť predovšetkým vyhotovená písomne a riadne doručená. Upozornil na to Pavol Daubner, partner právnickej firmy Vojčík & Partners.



Daubner odporúča vyhotoviť písomné znenie výpovede v dvoch origináloch. "V prípade osobného doručovania je potrebné vo výpovedi napísať dátum prevzatia a podpis osoby, ktorá výpoveď prevzala. Jeden takto vyhotovený a prevzatý originál odovzdá zamestnanec zamestnávateľovi a druhý si ponechá," vysvetlil Daubner. V prípade doručenia výpovede poštou je podľa neho potrebné ju zaslať ako doporučenú zásielku, ideálne aj s doručenkou.



Výpoveď z pracovného pomeru môže dať zamestnanec na rozdiel od zamestnávateľa z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. "Pracovný pomer ukončený výpoveďou zo strany zamestnanca sa skončí až po uplynutí výpovednej doby," dodal Daubner.



Výpovedná doba a jej dĺžka je určená v Zákonníku práce a odvíja sa od dĺžky trvania pracovného pomeru. Trvá najmenej jeden mesiac. V prípade, ak zamestnanec pracuje vo firme dlhšie ako jeden rok, výpovedná doba je dva mesiace. Jej plynutie sa začína počítať od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po tom mesiaci, v ktorom zamestnanec doručil zamestnávateľovi výpoveď a končí sa posledným dňom príslušného kalendárneho mesiaca.



"Upozorňujem, že zamestnanec musí počas plynutia výpovednej doby zotrvať u zamestnávateľa. Inak si zamestnávateľ môže voči zamestnancovi nárokovať peňažnú náhradu, avšak len vtedy, ak je táto možnosť písomne dohodnutá v pracovnej zmluve," pripomenul Daubner.



Výška tejto náhrady je súčinom priemerného mesačného zárobku zamestnanca a dĺžky výpovednej doby. Zamestnávateľ sa tiež môže domáhať náhrady škody odo dňa, keď zamestnancovi oznámil, že u neho naďalej trvá na vykonávaní práce, ktorú majú dohodnutú v pracovnej zmluve.



V prípade, že zamestnanec podáva výpoveď, nemá nárok na odstupné. Má však právo na odchodné, ak sa počas trvania pracovného pomeru stal dôchodcom. A to či už starobným, predčasne starobným alebo invalidným dôchodcom, ak ide o prvé skončenie pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na niektorý z dôchodkov.



Ak si zamestnanec svoju výpoveď rozmyslí, môže ju odvolať. Ale iba so súhlasom druhej strany a opäť musí byť odvolanie výpovede vyhotovené v písomnej forme.