Oslo 12. januára (TASR) - Vyprázdňovanie európskych zásobníkov plynu sa spomalilo, ale nie dostatočne na to, aby sa znížili jeho ceny. Európske zásoby plynu naďalej zostávajú pod päťročným priemerom a očakáva sa, že ceny zostanú vysoké aj napriek dodávkam skvapalneného zemného plynu (LNG), ktoré majú vykompenzovať pokles dodávok z Ruska.



Zásoby plynu v Európe sú netradične nízke od minulej zimy, čo je jedným z dôvodov bezprecedentného nárastu veľkoobchodných cien plynu, ktorý spôsobil krach viacerých menších dodávateľov a zvýšil účty domácností.



Obchodníci naďalej radšej čerpajú plyn zo zásobníkov, než aby platili vysoké ceny za ruské dodávky. Vyprázdňovanie zásobníkov sa však od Vianoc spomalilo. Hlavným dôvodom boli dodávky LNG. Európska referenčná cena plynu na holandskej burze sa totiž dostala nad referenčnú cenu LNG pre Severnú Áziu JKM (Japan-Korea Marker), čo spôsobilo presmerovanie dodávok určených na ázijský trh. Dodávky LNG do Európy stúpli v decembri na dvojročné maximum, ukázali údaje Refinitiv Eikon.



K spomaleniu vyprázdňovania európskych zásobníkov plynu prispelo aj relatívne mierne počasie.



Ázijské ceny LNG sa však opäť dostali nad ceny plynu na holandskej burze, takže viac dodávok LNG bude smerovať do Ázie.