Výpredaj amerických štátnych dlhopisov sa v utorok zmiernil
Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov vlády USA v utorok ráno klesli o viac než 1 bázický bod na 4,6073 %.
Autor TASR
Washington 19. mája (TASR) - Výpredaj amerických štátnych dlhopisov sa v utorok zmiernil. Experti však počítajú s ďalším nárastom výnosov, pričom výnosy 30-ročných dlhopisov podľa nich stúpnu na najvyššiu úroveň od roku 1999. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov vlády USA v utorok ráno klesli o viac než 1 bázický bod na 4,6073 %. Výnosy 30-ročných dlhopisov, ktoré sú citlivejšie na politické riziká, stagnovali na úrovni 5,1428 %.
Výnosy 2-ročných dlhopisov, ktoré najviac reagujú na krátkodobé rozhodnutia americkej centrálnej banky (Fed) o sadzbách, klesli o viac než 2 bázické body na 4,0695 %.
Americké dlhopisy si tak na chvíľu vydýchli po pondelkovom (18. 5.) prudkom zvýšení výnosov, keď sa výnos 10-ročných dlhopisov dostal až na najvyššiu úroveň za 15 mesiacov.
Prieskum Bank of America, zverejnený v utorok, ukázal, že 62 % oslovených globálnych portfólio manažérov očakáva, že výnosy 30-ročných dlhopisov vlády USA sa dostanú až na 6 %, čo by bola ich najvyššia úroveň od konca roka 1999.
