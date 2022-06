Výpredaj na trhu kryptomien pokračuje, bitcoin klesol pod 20.000 USD

Hongkong/Londýn 18. júna (TASR) - Brutálny výpredaj na trhu kryptomien pokračuje. Bitcoin sa prvýkrát od decembra 2020 dostal pod hranicu 20.000 USD (19.073 eur) a jeho oslabovanie sa nekončí.



Bitcoin sa podľa CoinMarketCap okolo 11.15 h SELČ obchodoval so stratou takmer 9,7 % (v priebehu 24 hodín) po 19.021,30 USD, keď predtým jeho cena klesla až na 18.732 USD. Najväčšia kryptomena oslabila už dvanásty deň po sebe. Druhá najväčšia kryptomena ether padla o 10 % na 989,56 USD a jej cena sa pohybuje na najnižších úrovniach od januára 2021.



Hlavným dôvodom výpredaja kryptomien je výrazné zníženie rizikového apetítu investorov, ktorí sa obávajú, že agresívne sprísňovanie menovej politiky americkej centrálnej banky (Fed) stiahne ekonomiku do recesie. Ďalším negatívnym faktorom je zhoršovanie likvidity firiem pôsobiacich odvetví, keď čoraz viac z nich sa dostáva do finančných problémov.



Bitcoin sa aktuálne obchoduje na najnižších úrovniach od konca roka 2020. Od minulého novembra, keď sa jeho cena dostala na rekordné maximum takmer 69.000 USD, už padol o viac než 70 %. Hodnota globálneho trhu kryptomien sa znížila na približne 900 miliárd USD. Na porovnanie, v novembri 2021 dosiahla rekordných 2,9 bilióna USD.



(1 EUR = 1,0486 USD)