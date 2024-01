Výpredaje možno využiť na kúpu kvalitnejších výrobkov za menej peňazí

Bratislava 16. januára (TASR) - Novoročným zľavám a výpredajom netreba úplne podľahnúť. Využiť sa však dajú na nákup kvalitnejších výrobkov, avšak za menej peňazí. To, či je zľava vo výpredaji skutočne výhodná alebo ide iba o marketingový ťah, možno zistiť sledovaním ceny daného výrobku počas niekoľkých mesiacov, napríklad na internetových portáloch porovnávajúcich ceny tovarov. Radí analytička finančnej a investičnej skupiny Wood & Company Eva Sadovská.



Novoročné výpredaje sa týkajú predovšetkým obchodov a značiek, ktoré ponúkajú oblečenie a obuv. "Potvrdzujú to aj údaje Eurostatu (dlhodobý priemer za viac ako 10 rokov), podľa ktorých práve oblečenie a topánky zaznamenávajú každoročne v úvode roka najvýraznejší medzimesačný pokles cien," uviedla Sadovská.



Ceny odevov zvyknú v januári klesnúť oproti decembru v priemere o 1,3 %, v prípade obuvi o 2,1 %. Výraznejšie zľavy pritom bývajú na dámsku obuv. Výpredaje sa týkajú okrem oblečenia a obuvi aj vianočného sortimentu, elektroniky či spotrebičov.



Nákupné správanie Slovákov v posledných rokoch ovplyvňuje vysoká inflácia. V roku 2022 dosiahla v priemere 12,8 %, za vlaňajší rok sa odhaduje jej úroveň na takmer 11 %, priblížila Sadovská. Rástli najmä ceny potravín a nealkoholických nápojov, no inflácia sa dotkla aj oblečenia, obuvi či spotrebičov. Mnohí preto podľa Sadovskej v snahe ušetriť vyhľadávajú práve výpredaje a zľavy.



"Napriek tomu by sme nemali výpredajom úplne podľahnúť. Nízke cenovky na tovaroch nás môžu totiž natoľko zlákať, že nakúpime aj to, čo nepotrebujeme. A ak dokonca vo väčšom množstve, v našich peňaženkách to môže urobiť nežiadúci a pomerne veľký prievan," upozornila analytička s tým, že je v poriadku kúpiť si to, po čom človek túži, ale pred zľavou si to nemohol dovoliť. No radšej sa aj pri výpredajoch treba zamerať na kvalitu ako na kvantitu.



Slováci sa v posledných rokoch snažia nakupovať udržateľným a sociálne uvedomelým spôsobom, no často im to sťažujú rastúce životné náklady. Ako priblížila Sadovská, podľa Európskeho spotrebiteľského platobného reportu spoločnosti Intrum z roku 2022 by chcelo až 63 % opýtaných Slovákov nakupovať viac udržateľných tovarov a služieb, no sťažujú im to práve rastúce náklady na život. Avšak 67 % respondentov tvrdí, že radšej opraví a zrecykluje staršie veci, ako by kupovali nové.



Analytička tiež poradila, ako nakupovať uvedomelo a udržateľne, a to nielen vo výpredajoch. Ľudia by podľa Sadovskej mali nakupovať len to, čo naozaj potrebujú a radšej voliť kvalitu pred kvantitou. "Nezabúdajme na to najmä v období výpredajov, keď sa môžeme nechať zlákať nízkymi cenami a nakúpime aj to, čo nepotrebujeme a ani nechceme," doplnila.