Vyraďovanie elektrárne V1 v J. Bohuniciach vstupuje do záverečnej fázy
Projekt prechádza z technologicky náročnej etapy demontáže zariadení do fázy demolácie stavebných objektov.
Autor TASR
Jaslovské Bohunice 26. mája (TASR) - Vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach vstupuje do záverečnej fázy. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Szabolcs Hodosy po zasadnutí monitorovacieho výboru programu Európskej komisie pre jadrovú energetiku (NDAP), ktoré sa po prvýkrát v histórii konalo v Jaslovských Bohuniciach.
Ozrejmil, že projekt prechádza z technologicky náročnej etapy demontáže zariadení do fázy demolácie stavebných objektov. „Je to zároveň posledné zasadnutie NDAP v rámci programu Bohunice, pretože vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 vstupuje do svojej záverečnej fázy,“ skonštatoval s tým, že sa Slovensku podarilo zvládnuť viaceré náročné operácie vrátane dekontaminácie a fragmentácie veľkorozmerných komponentov, ako sú tlakové nádoby reaktorov, parogenerátory či hlavné cirkulačné čerpadlá.
Vďaka využitiu moderných technológií sa podľa neho podarilo približne 98 percent kovových materiálov uvoľniť na recykláciu alebo ďalšie využitie. „Po rokoch technicky mimoriadne náročných operácií sa približujeme k finálnemu zavŕšeniu celého procesu,“ doplnil s tým, že vyraďovanie podľa neho pokračuje v súlade s harmonogramom aj plánovaným rozpočtom.
Predstaviteľ NDAP a ITER Jan Pánek pripomenul, že výbor združuje zástupcov všetkých členských štátov EÚ a monitoruje projekty vyraďovania jadrových zariadení spolufinancované Európskou úniou na Slovensku, v Bulharsku a Litve. Zdôraznil, že projekt v Bohuniciach vytvára významné know-how využiteľné aj pre ďalšie krajiny. „Z jaslovskobohunického programu vzíde približne tridsiatka konkrétnych know-how výstupov, ktoré umožnia iným operátorom plánovať vyraďovanie ich jadrových elektrární,“ ozrejmil.
Predseda predstavenstva spoločnosti JAVYS Peter Gerhart informoval, že spoločnosť doteraz realizovala viac ako 60 projektov súvisiacich s vyraďovaním elektrárne V1. Ku koncu roka 2025 bolo podľa neho na projekt vynaložených 891 miliónov eur, z toho viac ako 517 miliónov eur poskytla Európska komisia.
Doplnil, že spoločnosť zhodnotila takmer 200.000 ton materiálov pochádzajúcich z elektrárne V1 a spracovala viac ako 13.000 ton rádioaktívnych odpadov. „Viac ako 99,8 percenta materiálov sa podarilo zhodnotiť a len menej ako dve percentá tvoria rádioaktívne a nebezpečné odpady,“ uviedol. Monitorovací výbor podľa neho vyhodnotil stav projektu pozitívne a potvrdil predpoklad jeho ukončenia v plánovanom termíne aj rozpočte.
