Výrazný pokles dovozu zvýšil obchodný prebytok Írska nad 6,5 mld. eur

Dublin 17. mája (TASR) - Írsko zaznamenalo v marci výrazný rast obchodného prebytku, keď export síce klesol, pokles však zaznamenal aj dovoz, a to v omnoho väčšom rozsahu. Údaje írskeho štatistického úradu zverejnil v stredu portál RTTNews.



Obchodný prebytok Írska upravený o sezónne vplyvy dosiahol v marci 6,56 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom to predstavuje rast o 2,13 miliardy eur.



K výraznému rastu prebytku v zahraničnom obchode prispel lepší vývoj v oblasti vývozu. Ten síce klesol, avšak iba o 3 %, zatiaľ čo dovoz zaznamenal pokles o 20 %.



V medziročnom porovnaní zaznamenali vývoz aj dovoz na neupravenej báze pokles o 7 %. Výsledkom bol pokles obchodného prebytku z 8,2 miliardy na 7,6 miliardy eur.



V tomto prípade sa pre Írsko vyvíjal priaznivo najmä obchod s kľúčovým obchodným partnerom, Britániou. Vývoz Írska do susednej krajiny vyskočil v marci medziročne o 25 %, zatiaľ čo dovoz z Británie klesol o 24 %. Dôvodom prepadu dovozu bol pokles dopytu po viacerých produktoch, od chemických výrobkov cez palivá až po stroje a dopravné zariadenia.